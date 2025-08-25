La Policía Local de Getxo detiene por segunda vez en una semana al presunto autor de la quema de siete vehículos

BILBAO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Getxo ha detenido a una persona como presunta autora de la quema de dos vehículos y un contenedor, y por causar daños en la vía pública del municipio durante la madrugada del pasado domingo. Se trata de la segunda detención de la misma persona por hechos similares, a la que se le imputan en total la quema de siete vehículos y varios contenedores durante en el mes de agosto.

Según ha detallado el Consistorio getxotarra en un comunicado, los hechos más recientes tuvieron lugar la madrugada del domingo 24 de agosto, cuando una llamada al Centro de Coordinación alertó, a las 00.18 horas, de un vehículo en llamas en la calle Arene.

La intervención de una patrulla de la Policía Local consiguió sofocar el incendio con un extintor y, tras una inspección, encontraron varias pastillas acelerantes de fuego en el lugar de los hechos.

Horas más tarde, a las 04.33 horas del mismo día, se recibió un nuevo aviso de otro vehículo que estaba ardiendo en la calle Sarrikobaso. Una dotación de Bomberos apagó el fuego, pero el vehículo quedó totalmente calcinado.

En este caso, la persona que llamó a la Policía Local aportó una pequeña descripción de la vestimenta del presunto autor de los incendios. Por las pruebas encontradas en el lugar, se concluyó que el fuego también se avivó por la utilización de un producto acelerante.

A las 05.45 horas del mismo día, en la Avenida de Neguri, otra persona informó de que un contenedor estaba ardiendo y, de nuevo, los Bomberos pudieron sofocarlo. Agentes de la Policía Local localizaron e identificaron entonces al presunto autor en las inmediaciones de uno de los incendios, que en uno de los bolsillos del pantalón portaba tres mecheros.

Según el Consistorio, se trata de la misma persona que la semana pasada fue detenida por agentes de la Ertzaintza y la Policia Local de Getxo tras una investigación conjunta.

Al detenido se le imputa la quema de siete vehículos y varios contenedores, todos en el mes de agosto. Una vez finalizadas las correspondientes diligencias policiales, será puesto a disposición judicial durante este lunes.