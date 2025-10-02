La Policía Local de Vitoria celebra los Ángeles Custodios reconociendo la labor de sus agentes más veteranos

La alcaldesa destaca su "papel crucial en la salvaguarda de los derechos y libertades"

VITORIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Vitoria-Gasteiz ha conmemorado este jueves la festividad de los Ángeles Custodios con un acto institucional celebrado en el Palacio Villa Suso, que ha servido para rendir homenaje a los agentes con más de veinte años de servicio y al personal recientemente jubilado, reconociendo su "compromiso con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía".

El acto, presidido por la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, el concejal de Seguridad, César Fernández de Landa, el director de Seguridad, José Antonio Haro y el comisario jefe de la Policía Local, José Carlos García Marcos, ha contado con la presencia de más de ochenta representantes de instituciones públicas, cuerpos policiales, judicatura, asociaciones y colectivos ciudadanos.

La alcaldesa ha subrayado los principales valores de la labor policial. "La sociedad demanda entornos tranquilos, calles seguras y confianza en las instituciones. En ese escenario, la Policía Local desempeña un papel crucial que se manifiesta en una presencia constante en el día a día", ha valorado.

"La Policía Local ofrece una respuesta inmediata ante cualquier conflicto y en la salvaguarda de los derechos y libertades. En cada una de sus actuaciones está presente la vocación de servicio público", ha afirmado Etxebarria.

Por su parte, el concejal de Seguridad, César Fernández de Landa, ha destacado la "profesionalidad y la cercanía" en la labor de los agentes locales. "Reconocemos trayectorias, valores, esfuerzos y resultados. Reconocemos que detrás de cada uniforme hay una historia personal, una vocación que se renueva cada día, una voluntad de servicio que merece ser visibilizada y agradecida", ha señalado.

Durante la ceremonia se han entregado diplomas a los agentes con más de dos décadas de trayectoria y al personal jubilado, en un gesto de reconocimiento institucional por su dedicación. Una entrega de cinco diplomas que ha sido realizada por la alcaldesa, el concejal de Seguridad y el director de Seguridad.

La festividad de los Ángeles Custodios se reafirma como una cita anual para "visibilizar el trabajo de quienes velan por la seguridad de Vitoria-Gasteiz, reforzando los lazos entre la Policía Local y la comunidad a la que sirve".