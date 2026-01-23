La Policía Local de Vitoria-Gasteiz controlará durante las tres próximas semanas el uso de patinetes eléctricos

Patinetes eléctrico - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Vitoria-Gasteiz iniciará el próximo lunes una campaña de control de patinetes eléctricos que se extenderá durante tres semanas, hasta el 15 de febrero, con el objetivo de "poneR el foco en todas las personas conductoras de vehículos de movilidad personal (VMP), fundamentalmente jóvenes y personas de mediana edad, con controles específicos.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha señalado que la vigilancia abarcará toda la ciudad, dando especial preferencia a las zonas con mayor tránsito de personas y espacios donde habitualmente circulan patinetes eléctricos.

Las patrullas llevarán a cabo controles estáticos en zonas de alta afluencia y vigilancia dinámica del resto de zonas. En los controles se verificarán las características técnicas de los VMP, así como la disponibilidad del seguro obligatorio.

Este último factor es también una novedad respecto a anteriores campañas de control. A día de hoy existe una ley, la 5/2025, que entró en vigor el pasado 2 de enero y establece la obligatoriedad del seguro de lo que se consideran VMP ligeros. Sin embargo, esta obligación depende de la puesta en marcha de un registro por parte de la DGT donde se inscriban los vehículos asegurados.

Por lo tanto, el Consistorio ha especificado que no dispone actualmente del seguro "no es sancionable con una excepción", la de aquellos VMP con un peso superior a 25 kg y una velocidad superior a 14 km/h.

La Policía Local recordará esta obligatoriedad del seguro y controlará otros aspectos ya supervisados en anteriores campañas: la edad mínima para usar patinete (15 años), la circulación por zonas permitidas, la visibilidad y disponibilidad de alumbrado, el respeto a la velocidad máxima (25 km/h), la prohibición de uso de auriculares o teléfono móvil y la obligatoriedad del casco.

El concejal de Seguridad, César Fernández de Landa, ha circunscrito la campaña de control en el propósito de "reducir los accidentes asociados al uso de estos vehículos, mejorar la convivencia entre el VMP y el resto de usos de la vía pública y recordar que, a corto plazo, será sancionable no disponer del seguro obligatorio".