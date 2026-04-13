El polideportivo de Deusto cerrará del 20 de junio al 31 de agosto por la renovación integral de la depuradora

Archivo - Imagen del polideportivo de Deusto (Bilbao) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El polideportivo de Deusto, en Bilbao, permanecerá cerrado por la renovación integral de la depuradora desde el próximo 20 junio al 31 de agosto, según han informado fuentes del Ayuntamiento de Bilbao a Europa Press.

El recinto iba a ser cerrado el 1 de julio, pero el plazo se ha adelantado diez días para asegurar la apertura el 1 de septiembre, cuando la demanda de la ciudadanía, de los clubes y entidades deportivas para el uso de la instalación es mayor.

Este adelanto en el plazo se realiza, según han indicado, en previsión de "alguna demora" y "para garantizar, sobre todo, la reapertura con normalidad" de la actividad en el polideportivo "en la vuelta, en septiembre".

La instalación deportiva cierra cada año en agosto, según han recordado, pero la renovación integral de la depuradora obliga a adelantar las jornadas en las que el polideportivo permanecerá cerrado para los usuarios porque "la obra requiere ese plazo", un periodo que se prolongará entre el 20 de junio y el 31 de agosto, y que se ha adelantado diez jornadas sobre la fecha inicialmente prevista del 1 de julio.

SEGUNDO VERANO DE CIERRE EXTENDIDO

Este será el segundo verano consecutivo en el que las instalaciones deportivas municipales de Deusto ampliarán su cierre, --más allá del habitual de todos los meses de agosto--, ya que el pasado año estuvo clausurado durante los meses de agosto y septiembre debido a obras de renovación completa del Agua Caliente Sanitaria, en las que se actualizó todo el sistema que calienta el agua para duchas, lavabos y otros usos, y se cambiaron las válvulas termostáticas de todas las duchas, además de completar el cambio de la puerta principal de acceso y ventanales de la fachada.

El objetivo de esas obras era mejorar el confort sobre todo en el agua caliente de las duchas y dejar el sistema preparado para las obras de rehabilitación energética (placas solares) que contribuyan a la desgasificación de la instalación.