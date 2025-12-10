El polígono industrial Miango-Agerre-Untxeka, en Muxika, será el mayor de Bizkaia y podrá acoger a 120 empresas

Firma del convenio para el desarrollo del polígono Miango-Agerre-Untxeka - SPRI

BILBAO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Sprilur y Busturialdeko Industrialdea han firmado un convenio con el Ayuntamiento de Muxika para el desarrollo y gestión del polígono Miango-Agerre-Untxeka, que será el mayor de Bizkaia y podrá acoger a 120 empresas, según ha informado la SPRI en un comunicado.

Con el objetivo de promover, impulsar y fomentar el desarrollo económico del municipio y de la Comarca, el Ayuntamiento de Muxika, Sprilur y Busturialdeko Industrialdea han firmado un convenio urbanístico que regula su relación para el desarrollo y gestión del polígono Miango-Agerre-Untxeka, que recoge la colaboración en la gestión y futura comercialización del Polígono, así como su compromiso para buscar empresas que se ubiquen en el nuevo emplazamiento.

En virtud de este acuerdo, las obras de urbanización y acceso al que será el mayor polígono industrial de Bizkaia podrán desarrollarse en los próximos cinco años y estará en situación de acoger empresas a partir de 2030.

El polígono Miango-Agerre-Untxeka contará con una superficie de más de 50 hectáreas, de las cuales el 70% estará destinada a la construcción y adecuación de espacios para la ubicación de empresas. Se estima que el nuevo polígono tendrá capacidad para acoger a 120 empresas y 1.500 personas trabajadoras.

Según establece el acuerdo firmado, el Ayuntamiento de Muxika asume los compromisos de poner en marcha los trámites administrativos necesarios para la aprobación de los instrumentos urbanísticos precisos para la incorporación de los terrenos incluidos en el ámbito del nuevo polígono, además de aprobar en sede municipal cuantos instrumentos de gestión o urbanizadores sean precisos para el inicio de las obras.

Busturialdeko Industrialdea, por su parte, redactará y tramitará los instrumentos de gestión urbanística necesarios para el desarrollo del Polígono, licitará la ejecución de las obras de urbanización del ámbito y promoverá la constitución de una entidad urbanística de conservación del Polígono.

Sprilur se compromete a ceder al Ayuntamiento de Muxika el suelo necesario para la ejecución de una rotonda de distribución y calmado de tráfico en la actual parcela de Inama o para la ejecución de un vial de conexión interno y cederá también al Ayuntamiento el edificio de la antigua escuela ubicado junto a la parcela de Inama.

El polígono Miango-Agerre-Untxeta aparece en el Plan Estratégico Comarcal (PEC) de Busturialdea como uno de los retos de dicho plan, como una actuación que responda a las necesidades de suelo para las actividades económicas de la comarca de Busturialdea-Urdaibai.

El convenio lo han firmado este miércoles en el Ayuntamiento de Muxika la alcaldesa, Begoña Enbeita, el director general de Sprilur, Txaber Ouro, y el presidente y el gerente de Busturialdeko Industrialdea, Ibon Goiriena e Iñaki Bilbao, respectivamente.