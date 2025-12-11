La Ponencia del Parlamento Vasco para la mejora de la calidad democrática de Euskadi inicia sus trabajos

Esta ponencia tiene como finalidad establecer las bases para el desarrollo de leyes orientadas a mejorar la calidad democrática de Euskadi - PARLAMENTO VASCO

La ponencia creada en el Parlamento Vasco para analizar fórmulas que contribuyan a mejorar la calidad democrática en Euskadi ha celebrado este viernes su primera reunión, seis meses después de que la Cámara aprobara la creación de este grupo de trabajo.

Esta ponencia tiene como finalidad establecer las bases para el desarrollo de una o varias leyes -o modificaciones legislativas- orientadas a mejorar la calidad democrática de Euskadi, según ha recordado el Parlamento en un comunicado.

El objetivo es que Euskadi cuente con un marco normativo "amplio, renovado y de vanguardia" en su camino para convertirse "en un país referente en democracia "en materia democrática".

Como principios rectores de este proceso se encuentran los derechos humanos, la dignidad y el respeto de todas las personas; priorizar el bien común; reforzar el valor democrático de las políticas públicas; escuchar a la ciudadanía y a los agentes sociales, y fomentar la colaboración con ellos.

A su vez, se tratará de fortalecer la calidad del debate público; hacer frente a la desinformación; profundizar en los valores éticos y democráticos, y promover valores basados en la libertad, la diversidad, la igualdad y la justicia social.

El marco de desarrollo de la ponencia tendrá como referencia la estrategia 'European Democracy Shield' que está elaborando la Comisión Europea como continuación del 'European Democracy Action Plan', al que se ha adherido el Gobierno Vasco.

La ponencia contará con la colaboración de instituciones públicas, agentes sociales, ciudadanía y personas expertas, con el fin de que los resultados sean "lo más sólidos, enriquecedores y útiles posible".