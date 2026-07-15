El PP de Bilbao instalará una pantalla gigante en la capital vizcaína para ver la final del mundial de fútbol

Archivo - La secretaria general del PP vasco, Esther Martínez - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PP de Bilbao instalará este domingo una pantalla gigante en la pérgola del Parque de Doña Casilda "para que todos los bilbaínos puedan disfrutar juntos" de la final del Mundial de fútbol "y animar a la Selección Española a conquistar su segunda estrella", ante la decisión del Consistorio "no organizar ningún espacio" para seguir el encuentro.

En un comunicado, la portavoz del PP de Bilbao, Esther Martínez, ha explicado que la iniciativa parte de los populares "después de que el Ayuntamiento nuevamente no haya organizado ningún espacio público para seguir un acontecimiento deportivo de esta magnitud".

El permiso para la instalación de la pantalla fue solicitado por el Partido Popular de Bilbao hace un mes, "cumpliendo los plazos administrativos exigidos para este tipo de autorizaciones".

La portavoz del PP de Bilbao, Esther Martínez, ha destacado que "la Selección Española merece el respaldo de toda la ciudad y los bilbaínos merecen tener un lugar donde vivir juntos una cita histórica". Añade que, si el Ayuntamiento ha decidido no organizar ningún espacio para seguir la final, "el PP de Bilbao de nuevo da un paso al frente para que nadie se quede sin disfrutar de este gran momento".

Martínez ha destacado que el deporte "une, emociona y saca lo mejor de nosotros". "Queremos que Bilbao vuelva a celebrar los grandes acontecimientos con orgullo, convivencia y respeto", ha dicho.

La portavoz popular ha asegurado que el mensaje de su grupo es "muy claro". "Sí a la Selección, sí a España, sí a Bilbao", ha manifestado. Además, ha asegurado que no entiende que una ciudad como Bilbao "no cuente con una pantalla pública para seguir una final del Mundial".

"Por eso hemos querido impulsar esta iniciativa, abierta a todos, sin distinciones, para que cualquier bilbaíno pueda acercarse a animar a nuestra selección", ha afirmado.

El PP de Bilbao ha invitado a todos los ciudadanos a acercarse el domingo a la pérgola del Parque de Doña Casilda "para vivir juntos una jornada histórica y apoyar a la Selección Española", porque "hay una cita que merece ser compartida". "Van a bordar la segunda estrella", ha pronosticado".