PP condena los altercados de Bilbao provocados por radicales que "hacen de la violencia su modo de actuar"

Incidentes en Bilbao - HUMBERTO BILBAO - EUROPA PRESS

BILBAO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP vasco ha expresado su "más enérgica" condena de los altercados protagonizados este lunes en Bilbao por radicales que "hacen del enfrentamiento, la violencia y la delincuencia su modo de actuar".

En un mensaje en redes sociales, los populares vascos se han referido así a los incidentes producidos en la capital vizcaína tras una manifestación de rechazo a la anunciada visita del agitador Vito Quiles, en los que se han quemado contenedores y vehículos, entre otros daños.

"En una sociedad democrática no tienen cabida ni este tipo de actos, ni ponerse de perfil para evitar su condena", ha manifestado el PP.