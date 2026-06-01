El PP cree que el PNV "ha reculado" por la "presión social" al plantear una sede única para el Mundial

La presidenta del PP de Bizkaia, Amaya Fernández - PP

BILBAO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Bizkaia, Amaya Fernández, ha afirmado que el PNV "ha reculado" por la "presión social" con la decisión de las instituciones vascas de plantear a la FIFA que San Mamés y Anoeta sean sede única en el Mundial 2030.

En rueda de prensa en Bilbao, la líder de los populares vizcaínos se ha referido a la decisión del Gobierno vasco, diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa, y Bilbao y San Sebastián de presentar una sede conjunta para el Mundial, y continuar con la intención de acoger el evento deportivo.

Para Amaya Fernández, el PNV "ha reculado por la presión de la sociedad vizcaína y vasca" y "ha reconsiderado su posición". Ahora, ha apuntado, Bilbao sigue "en esa carrera" porque "era inaceptable" quedar fuera de "un evento internacional de esta importancia y de esta magnitud". A su juicio, en el Mundial "es donde la sociedad vizcaína y vasca ven deporte, fútbol, oportunidades económicas y turismo" mientras el PNV "solo vio cuestiones identitarias y nacionalistas".

Según ha advertido, los cambios en una sociedad "empiezan cuando la sociedad deja de creerse el falso relato oficial". "Eso es lo que ha pasado aquí, que ha habido una importante presión social y el PNV ha tenido que recular", ha insistido.

VIGILANTE

Por otra parte, ha advertido de que el PP de Bizkaia va a estar "muy vigilante" para que el PNV, "de aquí a enero no pueda volver a emplear ninguna triquiñuela" para "dejar fuera" a Euskadi. "La desquiciada carrera electoral que siguen el PNV y Bildu, les ha llevado a meter la pata y ahora están intentando articular esta vía intermedia sólo para intentar sacar la pata de donde la habían metido", ha apuntado.

Para Amaia Fernández, en este asunto "ha ganado el relato abierto de esa Bizkaia abierta", que el Partido Popular "viene diciendo que existe" y que "se va a ir abriendo paso frente a esa sociedad cerrada y sectaria que quiere imponer el PNV en esa competencia que tienen con Bildu".

"Lo relevante es que en San Mames vamos a tener Mundial y que, por supuesto, los hosteleros y el pequeño comercio y todo aquel que se beneficia de la afluencia de gente y de un evento deportivo, lo van a tener. El PNV no ha conseguido hacernos pequeños en el mundo", ha concluido.