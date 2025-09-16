PP critica la "fuerte subida de impuestos en 2025" en Vitoria ante la nueva propuesta de subir la tasas un 2,7% en 2026

Denuncia que "pagamos más impuestos" y "cada día tenemos peores servicios públicos"

VITORIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del Partido Popular en Vitoria-Gasteiz ha criticado la "fuerte subida de impuestos en 2025" en la capital alavesa, ante la propuesta del Gobierno municipal (PSE-PNV) de aumentar las tasas de manera general un 2,7% de cara al próximo ejercicio 2026.

Tras la reunión que ha mantenido este martes con el Gobierno municipal sobre las ordenanzas fiscales, su portavoz, Iñaki García Calvo, ha recordado que "este 2025 la alcaldesa nos ha subido todos los impuestos a los vitorianos, además del 'basurazo' que vamos a tener que pagar el próximo 30 de septiembre y que nos va a afectar de lleno a las familias".

En este sentido y sin entrar a considerar la propuesta de cara al próximo año, García Calvo ha señalado que su "prioridad será defender a los vitorianos", ya que "la gente en la calle asegura que cada vez pagamos más impuestos en Vitoria, pero es una realidad que cada día tenemos peores servicios públicos".

"En 2025, PSOE, PNV y EH Bildu pactaron una fuerte subida de impuestos que afecta de lleno a las familias, reduciendo su capacidad de gasto y ahorro. Pagamos más impuestos, pero es una realidad que cada día tenemos peor limpieza, peor mantenimiento de la ciudad y mayor inseguridad. Esto no puede ser, los impuestos que pagamos se tienen que traducir en una mejor gestión y en unos mejores servicios públicos", ha manifestado.

El Gobierno municipal (PSE-PNV) necesita del apoyo de alguno de los grupos de la oposición, EH Bildu, PP y Elkarrekin, para poder sacar adelante las nuevas ordenanzas fiscales de cara al próximo curso 2026, al gobernar en minoría.