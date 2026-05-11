PP dice que la llegada del TAV a Bilbao "no puede seguir siendo herramienta de propaganda" sin dar "pasos definitivos"

Archivo - La secretaria general del PP vasco y portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Bilbao, Esther Martínez. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Esther Martínez, ha denunciado que la llegada del tren de alta velocidad a la capital vizcaína "no puede seguir siendo una herramienta de propaganda política", sin que se den "pasos definitivos". Asimismo, ha pedido "un calendario realista, un compromiso presupuestario firme y transparencia sobre quién va a pagar".

En un comunicado, Martínez ha criticado el anuncio realizado este lunes por parte de representantes de las distintas instituciones implicadas de que el TAV llegará directo hasta Bilbao a través de una terminal provisional en superficie, que no comprometerá el proyecto de soterramiento definitivo, con lo que se descarta el apeadero temporal previsto en Basauri.

Según ha advertido la portavoz del PP, "34 años después de la llegada del AVE a Sevilla, Bilbao sigue acumulando anuncios, titulares y promesas vacías".

En este sentido, ha señalado que "el acto celebrado esta mañana en el Ayuntamiento ha sido un gran despliegue propagandístico para anunciar un proyecto sin fechas concretas, sin financiación garantizada y sin ningún compromiso real de ejecución".

Martínez ha destacado que "ya en el año 2018 el Partido Popular presentó un proyecto para la llegada soterrada del AVE a Bilbao, con una planificación definida, un plazo de ejecución de cinco años y un presupuesto estimado de 475 millones de euros". "Una propuesta seria, técnicamente trabajada y económicamente cuantificada", ha afirmado.

La edil del PP ha cuestionado, asimismo, la viabilidad política y presupuestaria del anuncio realizado este lunes y, de este modo, ha señalado que el Gobierno central "ni siquiera cuenta actualmente con Presupuestos Generales aprobados, por lo que resulta difícil creer que exista capacidad real para afrontar una infraestructura de esta magnitud".

Martínez también ha mostrado su escepticismo respecto al "compromiso real" tanto del PNV como del PSOE con este proyecto. "Ni el PNV ni el PSOE van a llevar este proyecto a cabo porque llevan décadas utilizando la llegada del AVE a Bilbao como una herramienta de propaganda política, pero sin dar pasos definitivos", ha manifestado.

En relación a la posibilidad de que la Diputación Foral de Bizkaia finalmente participe en la financiación, ha criticado que "la indefinición es absoluta". "La Diputación dice que participará, pero no explica cómo, cuánto ni de qué manera. Todo apunta a que estamos ante un nuevo capítulo de anuncios improvisados en pleno periodo electoral", ha añadido.

CALENDARIO REALISTA

En esta línea, ha reclamado "menos titulares y más gestión", al tiempo que ha exigido a las instituciones implicadas "un calendario realista, un compromiso presupuestario firme y transparencia sobre quién va a pagar una infraestructura estratégica para el futuro económico y la competitividad de Bilbao y Bizkaia".

Martínez ha recordado que durante los últimos años se ha trabajado sobre la alternativa de Basauri, ahora descartada, lo que, a su entender, evidencia "una planificación fallida". Así, ha censurado que "han perdido años y han comprometido recursos públicos en una solución que ahora reconocen que no era viable. Es el mejor ejemplo de la falta de rigor y de criterio con la que han gestionado esta infraestructura".