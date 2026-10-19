EL PP enmienda a la totalidad el proyecto de presupuestos de San Sebastián y critica la subida de impuestos

Borja Corominas - PP

SAN SEBASTIÁN 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Sebastián, Borja Corominas, ha anunciado que su formación va a presentar una enmienda a la totalidad a los presupuestos municipales para 2027 y ha criticado que "un año más PNV y PSOE suben los impuestos, y vuelven a tener un presupuesto récord de 502.089.720 euros, el más alto por habitante de toda España".

Corominas ha justificado este rechazo a las Cuentas planteadas por el equipo de Gobierno porque considera que jeltzales y socialistas "vuelven a apostar por incrementar el gasto de funcionamiento del Ayuntamiento, mientras la inversión queda relegada".

Así, ha señalado que "el gasto corriente alcanza ya los 406,5 millones de euros, un 6,28% más que en 2026, mientras las inversiones reales se sitúan en apenas 24,4 millones". "El Gobierno hace crecer la Administración, pero no hace crecer la ciudad", ha denunciado.

A juicio del PP, "el problema se agrava porque este incremento del gasto viene acompañado de una mayor presión fiscal". De este modo, ha apuntado que los impuestos directos aumentan un 6,52%, los indirectos un 68,03% y las tasas y otros ingresos alcanzan los 81,7 millones de euros.

"No vamos a respaldar unas cuentas que piden cada vez más esfuerzo a los donostiarras, mientras destinan cada vez menos recursos a transformar la ciudad. San Sebastián necesita inversión, vivienda, mejores equipamientos y mejores barrios, no más gasto burocrático, que es lo único que saben plantear el PNV y el PSE", ha afirmado el portavoz popular.

El PP vuelve a reclamar auditar los servicios municipales, eliminar sobrecostes y contener el gasto corriente para recuperar capacidad inversora. Además, considera que mantener el crecimiento de la estructura municipal mientras se reduce la inversión transformadora es un modelo "insostenible a medio y largo plazo".

Por todo ello, el PP pide al Pleno la devolución de los presupuestos de 2027 y reclama al Gobierno municipal unas nuevas cuentas que "reduzcan la presión fiscal, mejoren la eficiencia de la Administración y recuperen la inversión que necesita San Sebastián".

Además, ha registrado 201 enmiendas parciales dirigidas a reducir el gasto corriente del Ayuntamiento y reorientar esos fondos a un plan masivo de inversiones en barrios, accesibilidad y mejora del espacio público de 9.407.995 euros (170 de reducción del gasto corriente y burocracia; 27 de aumento de inversiones/capital y cuatro de refuerzo del gasto corriente social y servicios).