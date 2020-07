El PP espera sumar su sexto escaño tras arrebatarle uno a EH Bildu en el recuento del voto CERA

BILBAO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidente del PP de Bizkaia, Raquel González, ha confiado en que, este próximo viernes, con el voto CERA y la revisión de actas, su partido logre "arrebatar" a EH Bildu uno de sus escaños en Bizkaia, lo que permitiría a los populares recuperar su segundo parlamentario en este territorio y sumar así seis en la Cámara vasca.

"Sería una buena noticia para el País Vasco y para los constitucionalistas, no solo para el PP", ha manifestado, en declaraciones a Europa Press.

Respecto a los resultados de su formación, con la pérdida de cuatro escaños, ha recordado que se partía "de una situación complicada", porque en febrero "hubo un cambio complicado, abrupto que no dio tiempo a llevar hasta el final por el tema del confinamiento", en alusión a la dimisión de Alfonso Alonso como presidente del PP vasco después de que Pablo Casado decidiera que no fuera candidato a lehendakari y designara a Carlos Iturgaiz.

Por otra parte, González ha manifestado su "temor" por que haya habido "mucho voto que ha ido al PNV para elegir lo malo conocido antes que lo bueno por conocer".

"Tenemos un Gobierno comunista en España que parece que ya va saliendo de las urnas donde hay opción, y con ese halo de una posible alianza de la triple izquierda con Bildu, PSOE y Podemos, la gente ha decidido que se queda con lo malo conocido, pensando que Iglesias era peor. No se dan cuenta que son lo mismo, que para eso se apoyan unos a otros", ha argumentado.

Además, ha llamado a hacer un análisis, "no solo de los resultados de cada partido" sino de la elevada abstención. "Hay que darle una vuelta importante porque no puede ser que alguien pierda el derecho a voto por miedo a contagiarse. Las fechas no eran las mejores y se nota", ha dicho.