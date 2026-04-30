PP exige al Gobierno Vasco "respeto a las víctimas y transparencia" tras el tercer grado a 'Gadafi' y Gogeaskoetxea

SAN SEBASTIÁN 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular vasco ha solicitado al Gobierno Vasco "de manera urgente" toda la información en relación con los terceros grados concedidos a los presos de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias 'Gadafi', y Eneko Gogeaskoetxea. Así, ha exigido "respeto a las víctimas y transparencia".

La formación popular ha registrado una solicitud de información en el Parlamento Vasco en la que señala que han tenido conocimiento de la concesión de un nuevo tercer grado a los reclusos de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias 'Gadafi', "condenado por múltiples delitos de terrorismo, que acumula condenas por su participación en al menos veinte asesinatos", y a Eneko Gogeaskoetxea.

El PP señala que, dado que a 'Gadafi' el Gobierno Vasco ya le concedió un tercer grado en octubre de 2025, que fue recurrido por la Fiscalía y posteriormente revocado, "se plantean serias dudas sobre la legalidad y fundamento de la nueva progresión de grado acordada".

Según apunta en su escrito, "la gravedad de los hechos descritos, unida a la necesidad de garantizar la transparencia en la gestión penitenciaria y el respeto a los derechos de las víctimas, hace imprescindible solicitar la siguiente información a fin de ejercer adecuadamente la función de control parlamentario".

Por todo ello, solicita al Ejecutivo autonómico "una copia íntegra de los expedientes penitenciarios completos que dan lugar a la concesión del tercer grado a los internos Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias 'Gadafi' y Eneko Gogeaskoetxea", así como de las resoluciones administrativas por la que se acuerdan las concesiones del tercer grado a los citados internos.

También reclama copia de los informes técnicos, jurídicos y penitenciarios que hayan servido de base para la adopción de dichas decisiones y la relación de los elementos de "arrepentimiento, desvinculación de la organización terrorista y colaboración con la justicia" efectuados por ambos "que, en su caso, hayan sido valorados".

El PP pide también el texto íntegro de las declaraciones, escritos o comunicaciones en las que los internos "hayan expresado su arrepentimiento, indicando si dichas manifestaciones han sido realizadas de forma pública o privada, y en qué fechas concretas".

Finalmente, solicita "indicación expresa de si se han tenido en cuenta antecedentes como la revocación judicial del tercer grado concedido en octubre de 2025, así como la motivación para adoptar una nueva decisión en sentido contrario" y la indicación de las diferencias sustanciales entre la situación de los internos en el momento de la revocación y en la actual concesión.