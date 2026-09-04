PP de Getxo recurrirá el auto del juez sobre el derribo del palacete porque el caso de La Aldea "no tiene nada que ver"

BILBAO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Getxo, Eduardo Andrade, ha asegurado que su formación recurrirá el auto del juez sobre el derribo del edificio Irurak Bat de la localidad vizcaína por considerar que este caso "no tiene nada que ver" con el de La Aldea.

En un auto dictado este viernes, el juez de instancia de Getxo ha acordado el sobreseimiento libre y archivo del procedimiento, en el que había diez personas investigadas, entre ellos tres exconcejales del PNV, al no apreciar delito urbanístico ni de prevaricación, ya que "cabía el derribo".

En el auto, el magistrado entiende que las conclusiones alcanzadas en esa sentencia sobre el caso de 'La Aldea' resultan "plenamente trasladables" al de Irurak Bat y que los bienes sometidos a custodia municipal no se convierten automáticamente en bienes culturales de protección básica.

En declaraciones a Europa Press, el representante popular ha asegurado que su formación no comparte el auto dictado por el juez, "ni el archivo ni la no apertura de los elementos electrónicos incautados, sobre todo, que recogió la Ertzaintza".

Ha apuntado que el juez concluye que "no hay protección básica en el Palacete y, por lo tanto, no existe delito urbanístico y tampoco parece existir el delito de prevaricación urbanística".

FASE MUY INICIAL

Para Andrade, la instrucción está "en una fase muy inicial" y faltan las declaraciones "esenciales" del arquitecto Urko Balziskueta y de la funcionaria del Ayuntamiento Amaia de Felipe en el procedimiento, "así como la apertura de esos elementos eléctronicos para ver si existe alguna prevaricación, que es lo que se enjuicia a estos investigados".

A juicio del portavoz del PP en Getxo, la decisión del juez "contradice los informes de la Ertzaintza, la Diputación Foral, el Gobierno Vasco, el perito judicial e incluso el propio Ministerio Fiscal", que defiende que el edificio "tiene protección básica y que, por lo tanto, hay que seguir investigando".

En su opinión, la defensa "consigue lo que quería, "que no declarase Urko Balziskueta y que no se abran los ordenadores", en una "continua lucha para que no se conozca la verdad de lo que ha ocurrido, poniendo todos los palos sobre las ruedas de forma continua".

Ha anunciado que el PP recurrirá el auto, cuyo plazo para recurso finaliza el 9 de septiembre, por entender que "el caso de la aldea no tiene nada que ver con este procedimiento". "Son hechos y fechas distintas, con regulaciones distintas, a las que el propio Urko Balziskueta autorizó el derribo del edificio", ha apuntado.

Según ha puntualizado, en aquel caso "sí se cumplían las condiciones jurídicas para ello, en el caso de La Aldea sí, en este del palacete el propio Urko Balziskueta dice que no".

"LO MÁS GRACIOSO"

Eduardo Andrade cree que "lo más gracioso" es que, con el nuevo plan de ordenación urbana, que acaba de entrar en vigor en agosto, el edificio "no podría haberse derribado en ningún caso, porque la protección que tiene ahora, sea básica o no, impide el derribo total".

"Al final, se demuestra que todas las preguntas regularidades tenían una finalidad, que era adelantarse a la entrada en vigor de este plan y evitar que el edificio no se pudiera derribar", ha concluido