PP de Gipuzkoa retira su propuesta sobre el Mundial para evitar una "imagen de duda" que afecte a la decisión de la FIFA

Archivo - Pleno de las Juntas Generales de Gipuzkoa - JUNTAS GENERALES DE GIPUZKOA - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo juntero del Partido Popular ha retirado "por responsabilidad" una propuesta en el Pleno de las Juntas Generales de Gipuzkoa en la que pedía un "apoyo inequívoco" a la candidatura del estadio de Anoeta como sede oficial del Mundial de Fútbol 2030, para evitar una "imagen de duda e insuficiencia" que afecte a la decisión de la FIFA sobre la candidatura conjunta de San Sebastián y Bilbao.

En su propuesta, reclamaban que la Cámara foral manifestara su "apoyo inequívoco" a la candidatura de Anoeta como sede oficial del Mundial, considerando que se trata de "un proyecto estratégico de gran relevancia para el futuro económico, turístico y social de Gipuzkoa".

También solicitaban que las Juntas de Gipuzkoa expresaran "una posición institucional clara y unitaria para despejar cualquier duda sobre su compromiso con esta candidatura y colaborar activamente con el resto de instituciones implicadas para hacer posible que Anoeta sea sede del Mundial".

La propuesta no contaba con el respaldo del resto de formaciones y, en concreto, PNV y Elkarrekin Podemos habían transaccionado un texto en que pedían que las Juntas Generales de Gipuzkoa instasen a las instituciones vascas implicadas a que "adopten la decisión más adecuada" sobre la sede de San Sebastián en el Mundial de Fútbol de 2030, "atendiendo a criterios objetivos de impacto y retorno económico y social y a la lógica de la garantía de un uso adecuado y seguro del espacio público".

"INCAPACIDAD DE ACUERDO"

En su intervención, el portavoz del PP, Mikel Lezama, ha lamentado que Gipuzkoa "sigue reproduciendo uno de sus peores males, la incapacidad de ponerse de acuerdo para proyectos o decisiones que objetivamente son positivas para el territorio".

Así, ha subrayado que "ser sede del mundial es algo por lo que muchos territorios pelearían, dejando al margen diferencias ideológicas y diferencias de matiz" y ha lamentado que en Gipuzkoa no sea así.

"Visto lo visto, escuchando lo escuchado y, puesto que lo peor que podríamos hacer hoy es un pronunciamiento institucional dividido y no concluyente, para no poner en peligro la oportunidad que solo se presenta una vez en la vida, vamos a retirar la propuesta", ha anunciado.

Lezama ha explicado que han decidido retirar su propuesta para que la FIFA "pueda seguir contemplando que seamos sede del Mundial, evitando un pronunciamiento institucional que nos dejaría directamente fuera".

No obstante, ha advertido al PNV de que, "de no ser elegidos finalmente, que Bilbao sí lo sea y San Sebastián no, o que ninguna de ellas sea elegida, y por su poca valentía al no querer reconocer hoy esta como una opción prioritaria e inequívoca, serán ustedes responsables de semejante oportunidad perdida".

"Creo que lo más responsable hoy es evitar esta imagen de duda e insuficiencia en la mayoría. En sus manos está ya lo que ocurra, repito, en sus manos, responsables de los gobiernos en las tres instituciones", ha concluido.

"A CUALQUIER PRECIO"

Con esta decisión finalmente no se ha producido la votación de ninguno de los textos, aunque sí se ha llevado a cabo el debate en el que el juntero del PNV Ander Garay ha criticado que se quiera que San Sebastián acoja el Mundial "a cualquier precio sin tener en cuenta otras variables más que ser sede, sin tener en cuenta qué hacer con las actividades que se realizan como el Jazzaldi o la Donosti Cup".

Además, ha incidido en que "aquí nadie está hablando de la financiación, ni el Estado español cómo lo va a financiar porque, que no se nos olvide, que el Mundial es de España".

Por su parte, la juntera de EH Bildu Esti Elduaien ha denunciado la "falta de transparencia tremenda" en todo este proceso y ha resaltado la importancia de tener en cuenta los "daños colaterales" que puede tener ser sede del Mundial.

Tras considerar que "hay que repensarlo, si es bueno o es un marrón y hay que repartirlo para que el daño sea menor", Elduaien ha criticado la "improvisación" y la "falta de un modelo único de país" por parte de las instituciones.

El juntero socialista David de Miguel, por su lado, ha considerado que "el debate no es si mundial sí o si mundial no", sino "cómo aprovechar esta ocasión para que Gipuzkoa la aproveche de manera inteligente, sostenible y útil para la ciudadanía" y ha defendido la candidatura donostiarra.

Además, ha considerado que "resulta difícil entender por qué ahora parece cuestionarse" que Anoeta acoja el Mundial y, según ha dicho, "como guipuzcoanos, nos duele que esa incertidumbre saliera de San Sebastián, desde su alcalde, pero que nunca se pusiera en duda desde Bilbao". "Como es habitual, dice mucho de sus prioridades para este territorio", ha sostenido.

Finalmente, la portavoz de Elkarrekin Podemos, Miren Echeveste, ha defendido con ejemplos de otro tipo de proyectos, entre los que ha citado la cuántica, la "ambición de Gipuzkoa" que los populares creen que "el territorio no tiene".

"Revísese usted su orgullo guipuzcoano si es que le queda algo, porque tiene muchos motivos para estar orgulloso de ser guipuzcoano. A mí ser sede del mundial en España no me va a ni dar ni quitar nada. No me va a quitar el sueño como guipuzcoana", ha aseverado Echeveste.