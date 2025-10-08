El PP pide ayudas económicas y caladeros alternativos para los atuneros vascos amarrados en Senegal

VITORIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP vasco ha registrado una proposición no de ley urgente para que el Parlamento Vasco inste al Gobierno de España a que ayude económicamente y busque caladeros alternativos a los atuneros vascos que llevan once meses amarrados en Senegal.

La parlamentaria Ana Morales ha afirmado, a través de un comunicado, que el Ejecutivo "no puede dejar abandonados" a estos barcos "el limbo burocrático en el que se encuentra el acuerdo pesquero entre la UE y Senegal".

En este sentido, ha indicado que los cuatro atuneros vascos atrapados en Senegal "viven una situación económica al límite de sus posibilidades". "Acumulan ya once meses amarrados, afrontando importantes gastos, junto a los sueldos de la tripulación, los patrones y los mecánicos, y tienen elevados costes portuarios", ha añadido.

El PP denuncia en su iniciativa que "el problema se está alargando y no se vislumbra una solución para desbloquear su situación". "No se prevé que puedan volver a pescar en Senegal por lo que necesitan permisos para poder faenar en otros países", afirma esta formación.

Además, el PP destaca que "para poder subsistir", los propietarios de estos barcos "necesitan ayudas económicas y ni son suficientes las que han llegado ni se vislumbra la posibilidad de que lleguen más."

Morales considera que "las instituciones con competencia en la materia no están avanzando ni aportando soluciones eficaces", y advierte de que "el tiempo y el dinero de estos barcos se agota y, con ellos, la posibilidad de un futuro para ellos y para las familias que dependen de esta actividad, por lo que urge dar una respuesta".