El PP se postula como "una alternativa real de cambio frente a PSOE, PNV y EH Bildu en Vitoria-Gasteiz

Grupo municipal del PP en Vitoria-Gasteiz - PP

VITORIA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del Partido Popular se ha postulado como "una alternativa real de cambio frente a PSOE, PNV y EH Bildu" en Vitoria-Gasteiz, a quienes ha acusado de convertirla en una ciudad "más dejada, parada y con menos oportunidades".

Esta semana se cumplen tres años del inicio de esta legislatura en el Ayuntamiento gasteiztarra y el portavoz del PP en Vitoria-Gasteiz, Iñaki García Calvo, ha hecho una rueda de prensa para realizar "un balance crítico" de la gestión de la alcaldesa, Maider Etxebarria.

García Calvo ha señalado que su partido "está preparado para liderar el cambio que Vitoria necesita" y "vuelva a funcionar, a ser segura, limpia y ambiciosa", y "deje de estar bloqueada por los pactos de siempre, y empiece a mirar al futuro con confianza".

"Ese cambio lo queremos liderar nosotros. Somos la alternativa real, solvente, la que puede unir a todos los que quieren una Vitoria mejor, por encima de ideologías. Esto solo va de Vitoria, Vitoria y más Vitoria", ha promulgado.

A su juicio, lo más evidente ha sido la "falta de liderazgo". "La alcaldesa socialista ha estado totalmente desaparecida estos tres años, Maider Etxebarria es una alcaldesa ausente, sólo aparece para las fotos. Fue alcaldesa por accidente, acabó ahí sin un proyecto, y así estamos", ha expresado.

El dirigente popular ha denunciado que el principal problema en esta legislatura ha sido el "aumento de la inseguridad", con "54 delitos al día, récord histórico", donde "han crecido los hurtos (16%) y los robos con violencia (27%) y han irrumpido los robos violentos a personas mayores, con un aumento del 84,21% según datos de Policía Local, y un 139% en cinco años, según los de Ertzaintza.

García Calvo ha vuelto a pedir la 'desokupación' de URSSA y EGA, "origen de muchos delitos en Vitoria". "Hay que desalojar ya. Está tardando demasiado, estamos hartos de los problemas que está trayendo: robos con violencia y asaltos a mayores", ha manifestado para exigir "hechos para acabar ya con este problema".

Por ello, ha remarcado que "hace falta un Gobierno que ponga orden y que sitúe la seguridad como prioridad para que familias, mayores y jóvenes vuelvan a sentirse seguros, con más presencia policial en los barrios, el desalojo y derribo de URSSA y EGA, y el tapiado de lonjas".

ACCESO A LA VIVIENDA

Por otra parte, García Calvo ha criticado la "parálisis de la vivienda", para recordar que el Ayuntamiento tiene suelo para "construir más de 10.000 pisos protegidos, tasados y libres".

En este sentido, ha reprobado que el Gobierno municipal "tardó un año en dar la licencia para 225 viviendas y, casi dos años y medio después, sigue sin ceder el suelo a Gobierno Vasco para 454 VPO de alquiler en Salburua". Unos argumentos a los que ha sumado que hay más de 18.000 personas inscritas en Etxebide, "un 68% más que hace tres años".

Frente a ello, ha reclamado "movilizar el suelo disponible" y "construir ya pisos de todo tipo", además de "impulsar cambios en las leyes de vivienda nacional y autonómica, dar seguridad jurídica a propietarios, eliminar el recargo del 50% del IBI a vivienda vacía con el que fueron penalizados 5.700 propietarios en 2024 y 4.120 en 2025 y vender lotes de suelo para VPO y libres desde Ensanche 21".

También ha puesto sobre la mesa el aumento de personas durmiendo en la calle, que han pasado de 42 en 2022 a 262 en la actualidad, "un 523% más", y ha atribuido esta situación al problema de la vivienda, la presión migratoria y la saturación de los servicios públicos, responsabilizando a PSOE-PNV de "no dar respuesta". "Nadie quiere ver personas durmiendo en la calle y no es comparable con URSSA y EGA, que son delincuentes", ha apostillado.

Además, ha recriminado que las listas de espera en recursos sociales no paran de subir, con 175 personas en recursos de acogida, "casi es el doble de las plazas entre el CMAS y Aterpe", 187 en comida a domicilio, "un 90% más que en 2023", y 798 en el padrón social, "un 73% más que hace tres años". Asimismo, ha denunciado el "deterioro del espacio público" por la falta de inversión y mantenimiento de aceras, jardines, mobiliario, baches y limpieza.

Por último, ha cargado contra los acuerdos de PSOE y PNV son su "socio preferente EH Bildu para subir impuestos", que "han supuesto que los vitorianos paguen 21 millones de euros más que hace tres años. "Pagamos más y recibimos peores servicios, porque la ciudad está peor mantenida, no se da respuesta a los problemas de seguridad y vivienda, y no hay proyectos de futuro", ha cuestionado.

Frente a ello, García Calvo ha reivindicado el trabajo del PP durante estos tres años, para destacar la Línea 11 entre Zabalgana y Lakua, la exigencia para acelerar el nuevo centro de salud del sur, los diez nuevos autobuses en 2024, la recuperación de las ayudas para rehabilitar viviendas con 8 millones de 2024 a 2027, las aprobaciones de las encomiendas de gestión para las OPE de Policía, la próxima apertura al público de 96 plazas de aparcamiento en el Palacio Europa, así como el impulso a un aparcamiento nuevo junto al HUA Consultas Externas, entre otros ámbitos.