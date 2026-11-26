Las enmiendas han sido registradas por los parlamentarios Laura Garrido y Álvaro Gotxi - PP

VITORIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha presentado una enmienda a la totalidad y 1.494 enmiendas enmiendas parciales al Proyecto de Presupuesto del Gobierno Vasco para 2027, con las que pretende redistribuir 477 millones de euros para corregir, "en la medida de lo posible", las "enormes deficiencias" que, a su juicio, presentan las cuentas.

Las enmiendas han sido registradas este miércoles por los parlamentarios Laura Garrido y Álvaro Gotxi, que, a través de un comunicado, han criticado que el presupuesto "crece más que la economía vasca".

Garrido ha denunciado que "cada euro del presupuesto procede del esfuerzo de los vascos", por lo que el Gobierno Vasco "debería devolver a la ciudadanía ese esfuerzo, esos recursos, en servicios, bienestar, seguridad e infraestructuras".

Para la parlamentaria "la pregunta no es cuánto más se gasta, sino en qué ha mejorado ese gasto la vida de los vascos". Así, ha criticado que el proyecto "no va acorde con los desafíos, las necesidades y los problemas reales que presenta la ciudadanía vasca".

RECUPERAR LA ECONOMÍA

Por su parte, Gotxi ha denunciado que las cuentas autonómicas consolidan "un modelo económico que exprime el bolsillo de los ciudadanos con una recaudación récord año tras año, sin traducir ese esfuerzo fiscal en una mejora de los servicios públicos o en un impulso real a la competitividad".

Según ha advertido el parlamentario popular, las propias previsiones del Ejecutivo vasco confirman que Euskadi "volverá a crecer por debajo de la media española por cuarto año consecutivo", estimando un incremento del PIB del 1,9% frente al 2,2% previsto para el conjunto nacional.

Gotxi ha subrayado que este presupuesto "desaprovecha la oportunidad de dinamizar la economía autonómica y opta por un modelo intervencionista que desplaza al sector privado y penaliza la inversión, la producción y el crecimiento empresarial".

Además, ha puesto el foco en el gasto corriente y de funcionamiento, que alcanzará en 2027 "la cifra récord de 5.631 millones de euros", lo que supone un incremento del 10,5% y 536 millones de euros más. Asimismo, ha criticado el aumento "incesante" de las estructuras institucionales y de "los altos cargos, que aumentan hasta los 370, mientras se crean 1.926 plazas de personal laboral".

Gotxi ha destacado la necesidad de "recuperar la economía que crea riqueza para que el esfuerzo se vea recompensado, porque la industria, el empleo, la empresa y el trabajo autónomo pierden dinamismo". A juicio del parlamentario, la vivienda, la seguridad y las infraestructuras "reciben menos de lo que proclama el Gobierno, o no se ejecutan; y el gasto en sanidad, educación, servicios sociales y justicia aumenta sin compromisos verificables de mejora".

PROPAGANDA

A través de sus 1.494 enmiendas parciales, el PP pretende redistribuir 477 millones de euros "para corregir las enormes deficiencias que tienen los presupuestos". Gotxi también ha denunciado que "mientras recorta o no ejecuta lo que preocupa a los vascos, el Gobierno Vasco protege y hace crecer su propaganda, EITB, la acción exterior y la agenda nacionalista".

El parlamentario 'popular' ha asegurado que este proyecto "se limita a ofrecer más de lo mismo pero más caro, sin relación directa entre los impuestos que pagan los vascos y la calidad de los servicios que reciben". Por ese motivo, ha pedido "un giro radical" al Gobierno "para que facilite la inversión y proteja el ahorro familiar, en lugar de continuar eximiéndose de responsabilidades y castigando el esfuerzo de autónomos y empresas".