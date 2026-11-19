El cabeza de lista del PP al congreso por Gipuzkoa, Jon Echeverría - Unanue - Europa Press

SAN SEBASTIÁN 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PP por Gipuzkoa al Congreso de los Diputados, Jon Echeverría, ha destacado que la formación popular propone bajar al 0% el IVA para los productos básicos, reformas para retener talento en Euskadi y promover el crecimiento de las cooperativas.

En un acto en Arrasate, Echeverría ha mostrado la preocupación de la formación popular por el coste de la vida. Así, ironizando sobre que el pasado sábado les tiraron huevos, ha destacado que precisamente este producto "ha duplicado en su precio desde que Sánchez llegó a la Moncloa". Por ello, el PP propone bajar al 0% el IVA de los productos básicos "de la carne, el pescado, las verduras, las frutas y también los huevos".

El candidato popular ha apuntado, además, que, en materia de fuga de talento, "uno de cada cuatro jóvenes vascos se marcha de Euskadi nada más terminar la carrera". Ante ello, el PP propone implantar "el modelo que funciona en las comunidades autónomas a las que se van esos jóvenes".

Según ha afirmado, "antes era impensable la cantidad de jóvenes vascos que hoy se van a administraciones gobernadas por el Partido Popular, se van a Madrid, se van a Andalucía".

"Nosotros proponemos revertir un modelo de decadencia que hace que los jóvenes nos vayamos y que los padres, que los abuelos, tengan que ver cómo sus hijos y sus nietos se marchan de Euskadi", ha señalado Echeverría, al tiempo que ha propuesto reformas para "promover el crecimiento empresarial, que suban los sueldos y sólo así nos quedaremos en nuestra tierra".

Finalmente, ha destacado que "Mondragón es una tierra de cooperativas" y ha indicado que, dentro del programa electoral del Partido Popular, "la medida 176 es precisamente promover el crecimiento de las cooperativas, eliminar las trabas que impiden su crecimiento, garantizarles la seguridad jurídica, y un marco regulatorio estable".