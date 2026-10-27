El PP propone poner a un equipamiento deportivo de Vitoria-Gasteiz el nombre de Unai Simón, 'Mejor Portero del Mundo'

Unai Simon of Athletic Club looks on during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Levante UD and Athletic Club at Ciutat de Valencia stadium on October 21, 2026, in Valencia, Spain. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

VITORIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del Partido Popular de Vitoria-Gasteiz ha propuesto poner el nombre de Unai Simón, recién galardonado como 'Mejor Portero del Mundo' por la revista France Football, a un equipamiento deportivo municipal como "reconocimiento permanente a la trayectoria del guardameta alavés", así como ha vuelto a pedir que el Ayuntamiento le organice una recepción oficial.

En un comunicado, su portavoz, Iñaki García Calvo, ha solicitado realizarle un homenaje en la ciudad "a la altura de una trayectoria que ya forma parte de la historia del deporte alavés".

Asimismo, ha valorado que el alavés Unai Simón se ha convertido en el primer guardameta español en ganar el 'Torneo Yashin', un reconocimiento al que ha sumado el 'Guante de Oro' que recibió en el Mundial, así como los títulos del Mundial, una Eurocopa y una UEFA Nations League con la selección española.

"Vitoria y Álava tienen que saber reconocer a los suyos. Unai Simón ha demostrado que el talento, el esfuerzo y la constancia que nacen aquí pueden alcanzar la cima mundial. Es justo que la capital alavesa y vasca se lo reconozca y que su nombre quede para siempre ligado al deporte desde nuestra ciudad", ha concluido García Calvo.