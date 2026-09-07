El PP ha registrado en lo que va de año más de mil iniciativas en el Parlamento Vasco

Archivo - La portavoz del PP vasco en el Parlamento, Laura Garrido - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Parlamento Vasco ha registrado, en lo que va de año, 1.007 iniciativas en la Cámara autonómica, la cifra más alta de todos los grupos representados en la institución seguido por EH Bildu, con 961.

Por detrás se sitúan Sumar (128 iniciativas), Vox (79), PNV (15) y el PSE-EE (15), según ha informado este lunes el Partido Popular en un comunicado.

El PP ha recordado que en 2024 registró 355 y que el año pasado presentó 766. La portavoz parlamentaria de esta formación, Laura Garrido, ha afirmado que esta progresión "retrata una manera de entender la oposición: trabajar en beneficio de la ciudadanía vasca, fiscalizar al Gobierno y trasladar al Parlamento problemas concretos".

Garrido ha añadido que "mientras PNV y PSE utilizan su mayoría para administrar una Euskadi que pierde oportunidades y arrastra problemas sin resolver, el Partido Popular plantea propuestas, exige respuestas y obliga al Gobierno a rendir cuentas".

Para la portavoz 'popular' el volumen de actividad parlamentaria "demuestra que existe una alternativa política al bloque nacionalista y socialista que gobierna Euskadi".

"Una alternativa que no va a estar a expensas de los equilibrios internos del gobierno entre dos partidos, sino de defender a las familias vascas, a quienes crean empleo, a los jóvenes que no encuentran vivienda y a consolidad unos servicios públicos que estén a la altura de la demanda ciudadana", ha añadido.