PP subraya que la llegada de Uber abre "una nueva etapa para mejorar el servicio de transporte" en San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián, Borja Corominas, ha mostrado su respaldo a la entrada de Uber en la ciudad ya que abre "una nueva etapa para mejorar el servicio de transporte" en la capital guipuzcoana. A su juicio, se trata de una decisión "lógica, inevitable y positiva para los donostiarras", ante el "deterioro" del servicio del taxi y la "falta de respuesta política durante años".

En un comunicado, Corominas ha señalado que el servicio del taxi en San Sebastián "es claramente insuficiente y no responde a las necesidades reales de la ciudadanía". Además, ha recordado que el PP lleva "años pidiendo, exigiendo y proponiendo mejoras en el servicio, propuestas que han sido rechazadas de manera sistemática por todos los partidos políticos, siempre a instancias, según han reconocido ellos mismos, del propio sector del taxi".

"Hay una demanda ciudadana evidente y una empresa con experiencia y tecnología contrastada, dispuesta a dar una respuesta. Uber tenía que llegar en cualquier momento y nos alegramos de que lo haya hecho", ha afirmado el portavoz del PP en el Consistorio donostiarra.

El edil popular ha recordado que en la última moción presentada por su grupo en relación con el sector del taxi, "que generó un fuerte rechazo por parte de los taxistas y fue votada en contra por todos los grupos municipales", ya se advertía de la necesidad de regular el sector VTC en la ciudad para "estar preparados ante una situación como la actual". "Hoy queda claro que teníamos razón", ha subrayado.

En este sentido, Corominas ha criticado "la cerrazón ideológica de todos los grupos políticos" representados en el Ayuntamiento de San Sebastián, una actitud que, a su juicio, "ha impedido dar una mejor respuesta a la llegada de las VTC y ha dejado a la ciudad sin una estrategia clara".