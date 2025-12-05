El PP suspende la negociación presupuestaria con el Gobierno municipal del PNV en Laguardia (Álava)

VITORIA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha suspendido "cualquier vía política" con el PNV para la aprobación de los presupuestos de Laguardia (Álava), donde gobierna la formación 'jeltzale', ante la actitud del alcalde de la localidad, Raúl García, al acusar al Partido Popular de protagonizar una campaña de "acoso y derribo" en su contra.

El grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Laguardia ha presentado este viernes en la Fiscalía un informe sobre un posible "delito de falsedad documental" por parte del alcalde.

El PP ha recordado, a través de un comunicado, que su grupo municipal "lleva trabajando en este asunto desde junio, a la espera de poder abordarlo con la secretaria-interventora y tratarlo en pleno por la vía política, donde puedan sumarse todas las voluntades".

Además, ha anunciado que después de que García les haya acusado de dirigirle "insultos" y de impulsar "una estrategia de acoso y derribo" en su contra, ha optado por dejar "suspendida" cualquier "vía política para la aprobación de los presupuestos", debido a la "reiteración de estas actitudes" por parte del alcalde.

Antes de adoptar esta decisión, el PP y el PNV habían acordado mantener una reunión el 9 de diciembre para negociar los presupuestos del municipio para 2026.