PP tacha de "chapuza del PNV" el retraso en la OPE de la Ertzaintza y duda de la cadena de custodia de los exámenes

BILBAO 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria del PP vasco Ainhoa Domaica ha calificado de "chapuza del PNV" el retraso de una hora y cuarto en la celebración de la primera prueba de la OPE de la Ertzaintza este sábado en el BEC, debido a la masiva afluencia de asistentes, y se pregunta "¿cómo se ha garantizado la cadena de custodia de los exámenes mientras hacían más fotocopias?".

En una publicación en su red social de X, la parlamentaria ha explicado que "es normal que acudan más aspirantes al examen" cuando el Gobierno vasco "rebaja la exigencia de las oposiciones" por el elevado número de suspensos en la anterior prueba.

Además, ha dudado de la cadena de custodia preguntando "¿Cómo se ha garantizado la cadena de custodia de los exámenes mientras hacían más fotocopias?".