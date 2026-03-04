PP tacha de "incompleto" el informe que cifra en el 0,15% el número de vacunas caducadas administradas por Osakidetza

Archivo - Laura Garrido - PP - Archivo

VITORIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, ha denunciado que el informe que establece que la cifra de vacunas caducadas administradas el año pasado por Osakidetza fue de un 0,15% sobre el total de dosis inoculadas es "claramente incompleto" y no abarca "la magnitud" del problema.

Garrido, que ha ofrecido una rueda de prensa en el Parlamento Vasco, ha afirmado que el informe presentado este pasado martes constata la existencia de "sucesivos fallos de organización y funcionamiento en Osakidetza tanto en el almacenamiento como en el suministro de las vacunas".

De esa forma, y pese a que el informe establece que el 99,85% de las 168.840 vacunas administradas por Osakidetza el año pasado se dispensó de forma correcta y dentro del periodo de validez, la parlamentaria del PP ha destacado que este es "un problema estructural", y ha vuelto a reclamar que se esclarezcan las pertinentes responsabilidades.

"¿Dónde está la asunción de responsabilidades por todos estos errores que corresponden a la organización de Osakidetza?. Alguien, a día de hoy, tenía ya que haber asumido alguna responsabilidad", ha subrayado.

Garrido también ha indicado que aunque este informe ha sido elaborado "por profesionales del ámbito sanitario", se trata de un trabajo elaborado en el marco de "un órgano de investigación creado 'ad hoc' por el propio consejero".

En este sentido, ha criticado que se trata de un informe "claramente incompleto", puesto que "no llega al alcance y a la magnitud de la administración de vacunas caducadas en Euskadi".