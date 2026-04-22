PP vasco censura al PNV que "se niegue a respaldar el endurecimiento de penas contra las armas blancas"

Archivo - El presidente del PP del País Vasco, Javier de Andrés, junto con la secretaria general de la formación, Esther Martínez, en el Parlamento Vasco, en Vitoria-Gasteiz - IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP vasco y portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Bilbao, Esther Martínez, ha denunciado este miércoles que el PNV "vuelva a fallar a los ciudadanos" al negarse a respaldar en el Congreso de los Diputados la iniciativa presentada por el Partido Popular para endurecer las penas por el porte, exhibición y uso de armas blancas".

En un comunicado, Martínez ha alertado de que "el incremento y la normalización del uso de armas blancas es una realidad que preocupa cada vez más a la sociedad", y ha defendido la necesidad de "actuar con contundencia desde el ámbito legislativo para frenar esta escalada de violencia".

En este contexto, ha criticado la "doble moral" de la formación jeltzale. "Aquí hablan de reforzar la seguridad y de luchar contra las armas, pero cuando tienen la oportunidad de hacerlo efectivo en el Congreso, miran hacia otro lado", ha apuntado.

Esther Martínez ha vinculado esta postura con los acuerdos políticos del PNV a nivel estatal y ha lamentado que la formación jeltzale "priorice su alianza con el Gobierno de Pedro Sánchez frente a los intereses de Euskadi". "Es una decisión política que tiene consecuencias directas en la seguridad de nuestros vecinos", ha advertido.

La secretaria general del PP en Euskadi ha insistido en que "la seguridad ciudadana debe ser prioritaria, porque la inseguridad genera miedo y el miedo resta libertad". "Sus pactos con Sánchez desplazan no ya solo lo importante, sino también lo urgente, que podamos pasear nuestras calles sin miedo, con tranquilidad", ha añadido.

En este sentido, ha reclamado al PNV que "abandone la ambigüedad y respalde medidas eficaces que permitan proteger a los ciudadanos ante nuevas formas de violencia". "Bilbao y Euskadi necesitan respuestas claras y compromiso real, no discursos vacíos", ha concluido.