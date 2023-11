El PP vasco denuncia que PNV y Junts han "comprado cuota de poder" con la investidura de Sánchez

De Andrés asegura que el acuerdo del PNV con el PSOE "para los vascos son 15.000 millones para Cataluña y 10 años de retraso para el TAV"



BILBAO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP del País Vasco, Javier de Andrés, ha afirmado que PNV y Junts han "comprado cuota de poder" con sus acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y cree que la "inestabilidad política les "fortalece" porque es donde encuentran esa "oportunidad de poder".

De Andrés ha realizado estas manifestaciones en el transcurso de una rueda de prensa ofrecida este viernes en Bilbao para dar a conocer los asuntos de actualidad tratados en la Junta Directiva Regional.

En su intervención, Javier de Andrés se ha referido al encuentro previsto para este viernes entre PNV y Junts, ha señalado que estos partidos muestran una "gran satisfacción" por sus acuerdos con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez pero no es por la "bondad" de los mismos.

En concreto, ha indicado que el acuerdo de los jetzales no ha sido bueno en los últimos cuatro años y "no tiene pinta" que lo vaya a ser a futuro para la economía, la sociedad y las inversiones. "Más bien ya estamos viendo que va a ser muy malo", ha asegurado.

A su juicio, lo que les da satisfacción a PNV y Junts es que, al final, la inestabilidad política les "fortalece" porque encuentran en ella "su oportunidad de poder".

"No es un beneficio para la sociedad, es una cuota de poder lo que han comprado con esta investidura. PNV y Junts se satisfacen del acuerdo con el PSOE no por las bondades para la sociedad vasca, sino porque mantienen su cuota de poder, porque en la inestabilidad encuentran sus oportunidades y eso, desde luego, es lo que conduce a una pérdida de oportunidades para la sociedad vasca", ha apuntado.

TAV

El líder del PP ha señalado lo que el PNV ha firmado para los vascos "son 15.000 millones para Cataluña y 10 años de retraso para el Tren de Alta Velocidad en Euskadi".

Javier de Andrés ha recordado que, en su primera comparecencia como presidente del PP vasco, ya anunció que el acuerdo con el PSOE conducía a que "se mermara" la capacidad inversora del Estado y, consecuentemente, iba a ser "un perjuicio para los vascos" porque no se iba a lograr que el Estado realizara inversiones importantes en Euskadi como el TAV.

Según ha indicado, han pasado unos días y se confirma que el acuerdo entre el PNV y el PSOE "a lo que conduce es a una renovación del retraso por 10 años más de la conclusión de la Alta Velocidad".

"En Bilbao se han dado ya un plazo de 10 años más, que luego, obviamente, podría volver a sufrir nuevos retrasos, como ha venido haciendo hasta ahora, que hay un retraso también de la ejecución de las obras de San Sebastián y de Vitoria prácticamente es que no hay ni siquiera noticias porque todavía se siguen con los estudios y los planes y análisis medioambientales", ha añadido.

Por lo tanto, ha asegurado que la realidad es que la Alta Velocidad "está parada en Euskadi". Javier de Andres ha apuntado que, en relación a este proyecto, había una programación que se había acordado con el anterior gobierno de Mariano Rajoy y, en el acuerdo de 2018 entre el PNV y el PSOE, se apelaba a ello "y se decía que la cronología que se había acordado previamente entre el Partido Popular y el PNV tendría que ser la que se ejecutara en el periodo que continuaba para 2018".

"Eso se ha incumplido por completo porque para el año 2024 tendría que estar prácticamente concluido", ha afirmado Javier de Andrés, que ha asegurado que era "llamativo" ver cómo en el nuevo acuerdo directamente "se omite y desaparecía" cualquier referencia a esa programación.

A su juicio, es natural que desaparezca del acuerdo cuando se está "mermando" la capacidad inversora del Estado porque "se están pagando las facturas que dejó pendientes Puigdemont".

El líder del PP del País Vasco ha indicado que se ha eliminado esa "cláusula" de 2018 porque "se estaba viendo que era imposible ejecutarla con los otros compromisos que adquiría el PSOE y el Gobierno de España, merced a sus pactos con los independentistas".

"En definitiva, lo que vemos es que lo que ha firmado el PNV para los vascos son 15.000 millones para Cataluña y 10 años de retraso para el Tren de Alta Velocidad en Euskadi. Ese es el acuerdo que ha alcanzado el PNV con el PSOE. Nosotros lo habíamos dicho y ya nos han dado la razón", ha manifestado.

El dirigente popular ha señalado que su partido no estaba de acuerdo con ese plan y "hoy viendo las consecuencias inmediatas que ha tenido", ha vuelto a reiterar su "absoluta discrepancia" y a trasladar que el acuerdo de investidura "no ha sido nada bueno para los vascos" y no es "algo positivo ni para la economía, ni para el desarrollo social, político, económico y de transportes".

Javier de Andrés ha afirmado que los cuatro años de "sanchismo" han sido "malísimos" para Euskadi porque "ha crecido menos que el resto de España, se ha creado menos empleo que el resto de España y en exportaciones también se está funcionando muchísimo peor que el resto de España y van seis meses con cifras negativas".

"El otro día Urkullu en Durango se felicitaba por el crecimiento de las exportaciones, diciendo que habían crecido un 57%, pero han crecido un 57% desde el año 2008, en 15 años y, si le quitas la inflación, que es un 36%, en todo este periodo vemos que las exportaciones prácticamente no han crecido. Y si lo comparas con lo que ha hecho el resto de España, lo que se ve es que se ha crecido la mitad que el resto de España", ha manifestado.

Por lo tanto, ha insistido en que "las cosas no van bien" porque los acuerdos entre PNV y PSOE "no son buenos para Euskadi". "Si hay una economía que necesita una política distinta a la socialista, es la economía vasca, que necesita es inversión, esfuerzo y trabajo y lo que no necesita es "detraer de la inversión, del esfuerzo y de las posibilidades de generación de riqueza, dinero para otros fines, que es lo que está haciendo el Partido Socialista con sus propósitos clientelares que el PNV apoya y respalda", ha concluido.