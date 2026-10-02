PP vasco dice que PNV "se ha creído la propaganda" de la izquierda y advierte que la solución es que haya "más vivienda"

Archivo - El presidente del PP vasco, Javier De Andrés - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha dicho que el PNV "se ha creído" las "estrategias de la izquierda que solo son propaganda" y ha advertido que la solución es que haya "más vivienda".

Con motivo de la votación este viernes en el Pleno del Congreso de los Diputados de los dos decretos ley sobre vivienda aprobados este pasado martes por el Consejo de Ministros, Javier de Andrés ha criticado que el PNV "comparte modelo de vivienda con Sumar, Podemos, ERC y Bildu, ese modelo que nos ha llevado hasta este punto y que, según dicen, con estos nuevos decretos va a servir para que todos podamos vivir en El Retiro por 500 euros".

De Andrés se ha solidarizado "con la gente que paga su hipoteca, que paga su alquiler, aquellos que quieren comprar una vivienda y que saben que la forma de conseguirlo es que haya más vivienda". "Eso es lo único que va a hacer posible que bajen los precios", ha asegurado.

Para eso, ha defendido el presidente de los populares vascos, "hay que bajar impuestos, eliminar la burocracia y liberar suelo para que pueda construirse". "Esa es la solución y no estas estrategias de la izquierda que solo son propaganda y que el PNV se la ha creído", ha reiterado.