PP vasco insiste en pedir la dimisión de la alcaldesa de Getxo e insta al PNV a dar explicaciones

Archivo - La parlamentaria del PP Laura Garrido - PP VASCO - Archivo

BILBAO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular en el Parlamento vasco, Laura Garrido, ha insistido este jueves en solicitar la dimisión de la alcaldesa de la localidad vizcaina de Getxo, Amaia Agirre, y ha instado al PNV a que dé explicaciones tras el registro de la Ertzaintza en el Ayuntamiento del municipio este pasado miércoles, en el marco de la investigación penal abierta tras el derribo del palacete protegido 'Irurak Bat'.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Garrido ha asegurado se trata de "un hecho grave", por lo que "las explicaciones son imprescindibles", ya que ha considerado "inaceptable" el registro del Ayuntamiento de Getxo.

Tras insistir en pedir a la alcaldesa que dimita, la representante popular ha considerado que "sería conveniente, que el PNV diera explicaciones" ante lo sucedido. "Hasta ahora ha estado callado y tan solo hemos oído las palabras de la alcaldesa, pero esa palabras son insuficientes, y no entendemos el silencio del PNV; esperamos que hoy diga algo sobre esta cuestión, ya que parece que hay cosas raras y podríamos estar ante algunos delitos", ha señalado.

Garrido ha asegurado que lo ocurrido ha sido "muy grave", ya que, aunque en el PP respetan las investigaciones que se están llevando a cabo, "imágenes como la de la Ertzaintza entrando en el Ayuntamiento, requisando ordenadores y llevándose móviles, son muy graves". "Por eso hemos pedido la dimisión de la alcaldesa, por un lado, y que el PNV de explicaciones, por otro".