PP vasco no "colaborará" con PNV si obstaculiza un gobierno de Navarra Suma

Actualizado 03/06/2019 13:40:33 CET

Cree que PNV "tiene que hacer una reflexión de futuro" porque "la fórmula que quiere ser alternativa en Navarra tiene mayoría en Parlamento Vasco"

VITORIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado que está "dispuesto a hablar" con el lehendakari, Iñigo Urkullu, para "hacer reformas de verdad", pero ha puesto como "líneas rojas" a una posible colaboración que los jeltzales eviten que gobierne Navarra Suma en la Comunidad Foral o que respalden el 'Estatuto soberanista' que quiere presentar EH Bildu en el Parlamento Vasco. "Aventuras en Navarra o aventuras soberanistas imposibilitan la colaboración con el PP", ha avisado.

En una rueda de prensa celebrada en Vitoria para valorar los resultados de las elecciones del pasado 26 de mayo, Alonso ha sido preguntado sobre la postura que va a mantener el PP en el debate de los Presupuestos del Gobierno Vasco.

El líder de los populares vascos cree que la legislatura de Urkullu se ha "estancado", aunque tuvo un comienzo "prometedor" porque "había una mayoría que daba sustento al Gobierno", y ha puesto en valor los acuerdos alcanzados entorno al Cupo y del Concierto Económico. "Era una mayoría que quería hacer cosas", ha subrayado.

Sin embargo, cree que en la situación actual "es muy difícil aprobar nada" porque "el Gobierno está en un 'impasse'", aunque ha señalado que, en el pleno de control del pasado viernes, el lehendakari anunció que quería "salir de esa situación" con la presentación de varios proyectos de ley.

El dirigente 'popular' ha explicado que el PP ha trasladado a Urkullu que están "dispuestos a hablar" con el objetivo de "hacer reformas de verdad", y ha recordado que el viernes pasado puso "como ejemplo" el sistema de protección social, pero ha señalado que existen otras reformas pendientes en Educación y en el modelo fiscal.

"LÍNEAS ROJAS"

No obstante, ha marcado dos "líneas rojas" afirmando que "la colaboración con el PP no es posible si el PNV fortalece o establece vínculos con EH Bildu", y ha advertido de que "tonterías en Navarra tienen consecuencias en el País Vasco".

"No es posible la colaboración con el PP si forman una alternativa en Navarra contra Navarra Suma, si se integran con EH Bildu en Navarra para desbancar a la coalición que ha sido vencedora en las elecciones. Eso imposibilita la colaboración con el PP", ha insistido.

Asimismo, ha hecho referencia a las declaraciones de Arnaldo Otegi anunciando la presentación de un Estatuto soberanista para advertir de que "pretende arrastrar al País vasco a la misma dinámica de Cataluña".

Por ello, ha advertido al PNV que la colaboración con el PP es "incompatible con emprender un camino soberanista con EH Bildu". "Vamos a tener en los próximos meses un texto sobre la mesa y ahí habrá que decidir", ha señalado.

AVENTURAS EN NAVARRA

Alfonso Alonso ha expresado su respeto por el lehendakari y por las posiciones de otros partidos, y ha dicho que le va a dar "alternativas". "Yo le digo, si vienes al camino de las reformas, puedes tener apoyos y podemos negociar, pero es evidente que el límite que tienen mi partido es muy claro y mi posición política es muy clara: aventuras en Navarra o aventuras soberanistas imposibilitan la colaboración con el PP", ha reiterado.

Preguntado sobre si, con esta postura, el PP condiciona el bienestar de los vascos con lo que ocurra en las instituciones de Navarra, Alonso ha contestado poniendo como "ejemplo" que el Partido Socialista "podría hacer lo que quiera hacer" en Navarro en el Ayuntamiento de Vitoria, y presentar su candidatura, con la pretensión de "que le voten otros" con los que podría formar una mayoría "para desbancar al PNV".

También ha señalado que ante "este interés en pelar las barbas de Navarra, a lo mejor hay que poner a remojo las propias", porque "la fórmula que quiere ser alternativa en Navarra de gobierno de izquierda de progreso tiene mayoría en el Parlamento Vasco".

Por ello, cree que "el PNV tiene que hacer una reflexión de futuro" y se ha preguntado qué quiere decir la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia "cuando dice que no descarta pactar con EH Bildu".

Alonso ha reiterado que en Navarra pide "seriedad", no hacer cosas raras" y que se respete la lista más votada. "Estoy convencido de que va a imperar el sentido común, la seriedad y que, luego, cada uno jugará el papel que le corresponde, donde le han puesto los ciudadanos y que esta situación no se va a producir", ha indicado.

EN EL PARLAMENTO VASCO

No obstante, ha reiterado que "el PP no está a disposición de ahondar en una colaboración si se producen alguna de estas dos situaciones". "Yo vería mal una alternativa PSE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos en el Parlamento Vasco. Y, como la veo mal en el Parlamento Vasco, la veo muy mal en el Parlamento de Navarra", ha insistido.

El líder de los 'populares' vascos ha reiterado que el PP tiene "la mano tendida, la vocación de acuerdo, la voluntad de ser útiles, de salvar esta legislatura poniendo de mi parte lo que pueda poner porque está un poco estancada", ya que "no salen las reformas, ni las leyes y llevamos un año sin presupuestos". "Estamos en disposición y tengo la voluntad, pero he de ser especialmente sincero explicando dónde tenemos nosotros los límites", ha indicado.

Preguntado sobre si se va a reunir próximamente con el lehendakari como han avanzado en un medio de comunicación, Alonso ha rechazado confirma el encuentro afirmando que "no cuenta las cosas de cocina" pero ha reconocido que "alguna vez habrá que hablar" porque si no "es muy difícil avanzar". "Ya hablaremos pero si hacemos o no reuniones, no las anuncio", ha concluido