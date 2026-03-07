PP vasco pide defender el feminismo "sin hipocresía" frente a la izquierda que "se ha desmentido en su trayectoria"

Esther Martínez (i), Javier de Andrés y Joana Arce en el acto del PP vasco por el 8 M - EUROPA PRESS

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha afirmado que es "importante" defender "un feminismo sin hipocresía" frente a una izquierda con "personajes" que, "desgraciadamente", solo ha intentado lograr el voto de las mujeres y, luego, se han "desmentido en los propósitos de igualdad" durante su trayectoria, para apuntar a José Luis Ábalos, Íñigo Errejón e Irene Montero, y pide que "aprendan de sus errores". "El feminismo no debe ser un nuevo sexismo, sino que tiene que ser una alternativa al machismo", ha asegurado.

Tanto De Andrés como la secretaria General PP vasco, Esther Martínez, como la vicesecretaria del área de Mujer e Igualdad del partido, Joana Arce, han intervenido en el acto con motivo del 8M que el PP vasco ha celebrado este sábado en Bilbao.

En él, diversos miembros del Partido Popular han ido componiendo un mural con palabras como 'conciliación', 'igualdad', 'acoso', 'equidad' o 'techo de cristal', que reflejaban los objetivos o los retos que como partido se marcan para "avanzar en la igualdad".

Durante su intervención, Javier de Andrés ha explicado que le "parece que es importante que hacer un feminismo sin adjetivos", y ha dicho que el feminismo "no debe ser un nuevo sexismo, sino que tiene que ser una alternativa al machismo".

Para el presidente del PP vasco, "desgraciadamente", la izquierda ha "enseñado constantemente los adjetivos del feminismo", con una "voluntad muy alejada realmente del objetivo inicial de la igualdad", la de "lograr el voto de las mujeres".

Además, no cree que los jóvenes estén "en contra de estos retos", ha dicho señalando el mural. "No lo creo, no es verdad. Yo creo que de lo que sí que hay una distancia muy grande es el feminismo con adjetivos, del feminismo 'woke', del feminismo de la izquierda, del feminismo siniestro que nos han venido recetando personajes que, además, luego, con su trayectoria personal se han desmentido en los propósitos de igualdad", ha asegurado.

Tras añadir que "se han desmentido en todo lo que está escrito aquí, en todo lo que nos habían dicho", ha defendido que "no es negativo que los jóvenes estén en contra del feminismo de Irene Otero". "No creo que sea malo que la gente se distancie de ese feminismo con adjetivos de José Luis Ábalos, claro que no es malo", ha apuntado.

Para De Andrés, la izquierda ha "pretendido liderar desde el oportunismo y la hipocresía, una necesidad real" de igualdad en la sociedad, lo que "tiene consecuencias de todo tipo", como la que le "toca" al PP vasco de "trabajar en la reconstrucción" de esa igualdad.

Así, cree que el "propósito" es "la división de la sociedad como siempre han hecho, buscar permanentemente la confrontación entre las personas", ante lo que ha reclamado una sociedad "complementaria en la que los hombres y las mujeres somos complementarios y somos todos necesarios".

EL 'MONTERISMO' Y EL 'ABALISMO'

"Yo me niego a llamar de feminismo al feminismo con adjetivos que podemos llamar al de Irene Montero, el 'monterismo', el de Ábalos, el 'abalismo', pero no es igualdad, no es el feminismo que venía a contrarrestar al machismo", ha criticado.

La "única lección" que, en opinión del dirigente del PP, se puede "tomar de la izquierda" es "aprender de todos los siniestros que ha causado con la ley del sí es sí, con la ley que nos ha conducido a igualdades falsas, torticeras y que han ocultado a la mujer", y cree que debe aprenderse de los "errores", como los de "Ábalos, Errejón y Montero, y, por supuesto, de los de Pedro Sánchez, que ha utilizado todo esto con el ánimo de dividir, de crear separación entre unos y otros".

Por su parte, la secretaria general del PP vasco ha enumerado los principales "retos" que desde su partido identifican para hacer frente al machismo y lograr "una sociedad igualitaria", en forma de "un decálogo del sentido común, porque el feminismo no significa más que igualdad y todos estamos de acuerdo en esto de la igualdad de las personas".

Ese "decálogo" contiene las ideas de emancipación, igualdad, conciliación, convivencia, discriminación, acoso, paredes de cristal, empatía, sumisión, violencia digital, fortalecimiento, paridad, techo de cristal, libertad, corresponsabilidad, brecha salarial, diversidad, visibilidad, equidad, empoderamiento, riesgos psicosociales y dignidad.

"La igualdad no es una bandera partidista, es un compromiso con la dignidad y con la libertad de cada mujer. Por eso el feminismo sin etiquetas es una cuestión de sentido común en la que podríamos seguir poniendo muchas más cosas, pero creo que lo fundamental en el día de hoy es saber que todos podemos compartir estas cuestiones que siguen hoy pendientes", ha expresado Martínez.

FEDERACIÓN DE MUJERES EN IGUALDAD

La vicesecretaria del área de Mujer e Igualdad del PP Vasco ha anunciado durante su intervención en el acto la creación de la Federación de Mujeres en Igualdad de Euskadi, proyecto para el que se están "dando los pasos definitivos".

"Porque si algo he aprendido en estos años, es que cuando nos damos la mano, las cargas pesan menos, porque juntas no solo somos más fuertes, somos imparables. Este 8 de marzo mi mayor deseo es que cada una de nosotras se sienta libre, respetada y, sobre todo, acompañada", ha dicho.