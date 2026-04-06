PP vasco pide al PNV "dejar el victimismo" y recuerda que es "técnicamente inviable" trasladar el 'Guernica' a Euskadi

Laura Garrido - EUROPA PRESS

BILBAO 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP vasco en el Parlamento, Laura Garrido, ha pedido al PNV "dejar de hacer victimismo" por la petición tanto del Lehendakari, Imanol Pradales, como del presidente del EBB, Aitor Esteban, de trasladar el 'Guernica' de Picasso a Euskadi y ha recordado que un informe del Reina Sofía indica que es "técnicamente inviable".

Garrido ha asegurado, además, que tanto Pradales como Esteban "saben que esto no es viable", ya que "supondría un deterioro de este valioso cuadro y de esta joya", y cree que su petición supone "generar frustración y unas expectativas que no se van a cumplir".

"No hay que confundir los deseos con la realidad, a los vascos nos podría apetecer que el 'Guernica' pudiera estar en Euskadi, pero a esto me refiero cuando decía lo de hacer victimismo", ha dicho Garrido, quien ha añadido que "más vale que se centren en la Euskadi real y no en cosas que ellos mismos saben que no son para nada factibles".

Según ha indicado, "es como plantear el traslado de 'Las Meninas' del Prado a cualquier otro lugar, seguramente sea inviable, o la 'Gioconda' del Louvre a otro sitio, pues sería inviable, o 'el David' de Miguel Ángel de Florencia, pues sería inviable". "Hay obras que están donde están y yo creo que todos comprendemos que están en algún sitio por alguna razón y que pedir los traslados es generar algo, una ilusión, una expectativa que no se va a cumplir", ha zanjado.