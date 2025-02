PP vasco ve "sorprendente" que Andueza les cierre la puerta para pactar la reforma fiscal y duda que quiera aprobarla

Su propuesta incluye una deflactación del 3,6% para recuperar el poder adquisitivo perdido y rebaja de tipos en todos los tramos del IRPF

BILBAO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP vasco ha calificado de "muy sorprendente" que el PSE-EE cierre la puerta a su formación a pactar la reforma fiscal en Euskadi, tal y como ha dicho Eneko Andueza, y cree que el líder socialista "mira a sí mismo y a su partido, pero no a los ciudadanos. "No sabemos siquiera si quiere llegar a un acuerdo y lo que quiere es que no haya ninguna reforma fiscal", ha afirmado.

En estos términos se ha expresado el portavoz del PP en Juntas Generales de Álava, Iñaki Oyarzabal, quien ha comparecido este martes en rueda de prensa en Bilbao junto a los dos portavoces populares en las Cámaras forales de Bizkaia y Gipuzkoa, Raquel González y Mikel Lezama, respectivamente, para detallar las propuestas del PP referidas a la reforma fiscal.

Preguntados por las declaraciones realizadas por Andueza el pasado domingo en sendas entrevistas en prensa, en las que afirmaba que los socialistas no aspiraban a pactar con el PP la reforma fiscal porque "el modelo del PP es el de Ayuso en Madrid" y su partido "no va a seguir ese modelo y permitir que eso suceda en Euskadi", Oyarzabal ha recordado que el PP "ha puesto las cartas sobre la mesa y mantenido una posición abierta a negociar desde el primer momento".

Tras explicar que su propuesta fiscal es "concreta y razonable", ha reiterado que están dispuestos a "sentarse y negociar", por lo que son los socialistas vascos, "quienes tienen que explicar las declaraciones de Andueza" porque "si son ellos los que cierran puertas, ellos verán".

En ese sentido, ha añadido, que las palabras de Andueza "no sé si significan que el PSOE ha ido descafeinando su propuesta de reforma durante la negociación" hasta que, "al final, ese documento que presentaron, prácticamente no solo no baja los impuestos, sino que los sube" ha dicho.

"No sabemos siquiera si quiere llegar a un acuerdo y es que quiere que no haya ninguna reforma fiscal, porque ese cerrar puertas sin haber esperado a conocer nuestra propuesta; es realmente sorprendente y lo tendrá que explicar el PSE" ya que, desde su perspectiva, "Andueza se mira más a sí mismo y a su partido que a los ciudadanos".

Preguntados por si, tal y como critica el líder de los socialistas vascos, la propuesta del PP sigue el modelo de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, Oyarzabal ha afirmado que Madrid es, entre otros, un territorio que compite con nuestras empresas, pero que realmente de lo que se trata es de "acomodar la realidad fiscal a la realidad social".

En este sentido, el portavoz alavés ha afirmado que la propuesta del PP pone el acento en mejorar la fiscalidad vasca y en rebajar la presión a las empresas y eso la "acerca" a otras comunidades gobernadas por el PP y porque "esta es una propuesta del Partido Popular", ha explicado.

En este punto ha recordado que hay otros sitios y comunidades del Estado, "no solo Madrid, que se han convertido en competencia directa para nuestras empresas y que están atrayendo a talento global".

De lo que se trata, ha proseguido, es de "retener ese talento aquí y, para retenerlo, tenemos que hacer de nuestros tres territorios vascos, territorios atractivos a la inversión y atractivos fiscalmente para que también vengan aquí los mejores" ha concluido.