PP Vitoria pide a Urtaran que reponga los 81 pasos de cebra que ha eliminado con el BEI

Cree que "existe un peligro real" para personas mayores, personas con movilidad reducida, con baja visión, invidentes y escolares

VITORIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Vitoria-Gasteiz ha exigido este jueves al gobierno municipal de la capital alavesa que se "repongan y pinten los 81 pasos de cebra que ha eliminado el BEI" (Autobús Eléctrico Inteligente) a lo largo de su recorrido.

En un comunicado, el concejal popular Alfredo Iturricha ha denunciado que "falta seguridad en el trazado para los peatones y existe un peligro real para mayores, personas con movilidad reducida, invidentes y escolares".

"Con el BEI, Urtaran está creando problemas donde no los había. Están empeñados en decir que es una maravilla, no ven la realidad y no toman medidas. ¿A qué están esperando, a que haya atropellos? Salgan de una vez del despacho, escuchen a la gente y mejoren la seguridad de todo el trazado", ha insistido el edil.

Iturricha ha defendido que el recorrido "no puede quedar así" y ha pedido "garantizar lo antes posible la seguridad para los peatones, a lo largo de un trazado que ha dejado al peatón en una situación de inseguridad e indefensión".

Asimismo, ha afirmado que el PP está en contra de que el BEI tenga preferencia y reclaman "recuperar la preferencia de los peatones", recordando que el Pacto Ciudadano por la Movilidad de Vitoria acordó en 2007 situar en primer lugar al peatón, después al ciclista y, por último, al transporte público.

"Sin embargo Urtaran con el BEI ha cambiado el orden de los modos de desplazamiento. Ahora el BEI tiene preferencia sobre todo lo demás, por delante del peatón y de la bici, dejando a peatones y ciclistas en situación de indefensión e inseguridad", ha reiterado.

"PASOS DE CEBRA"

En este sentido, el PP ha afirmado que "la falta de pasos de cebra ya había generado quejas de personas invidentes cuyos perros guía se despistan al no ver las franjas blancas del suelo, y de personas con baja visión". "Ambos han advertido de las dificultades que tienen para cruzar las calles del BEI", ha asegurado.

Para Iturricha, "Urtaran ha creado un problema de inseguridad vial con el BEI y está poniendo en peligro a los vitorianos" y ha insistido en que el autobús es "el más caro del mundo y nadie lo había pedido".

"Cuesta 76 millones de euros, nos ha destrozado la ciudad, 640 árboles talados y 1.000 aparcamientos eliminados, y está generando problemas de seguridad donde nos los había: sin pasos de cebra, con señales inventadas y cruces muy peligrosos, habiéndose convertido ya en el principal problema de Vitoria", ha concluido.