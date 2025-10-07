El PP de Zarautz (Gipuzkoa) exige la gratuidad del peaje de la AP-8 mientras duren las obras

SAN SEBASTIÁN 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Zarautz ha exigido la gratuidad del peaje de la autopista AP-8 en este municipio guipuzcoano, mientras duran las obras de reforma que está llevando a cabo la Diputación Foral, a través de Bidegi, debido al "colapso" en horas punta.

La formación popular ha subrayado que "lo que están viviendo los vecinos de Zarautz en los últimos días es simplemente inaceptable" y ha criticado que las obras "están provocando atascos diarios de más de 30 minutos solo para salir del pueblo, haciendo que un trayecto habitual de 15 minutos a San Sebastián se convierta en un infierno de 45 minutos o más".

Tal y como ha alertado, estas retenciones "no solo suponen una molestia", sino que "están teniendo consecuencias graves en la vida de las personas: trabajadores sancionados, amenazas de pérdida de empleo, estudiantes que llegan tarde o pierden clases, situaciones de estrés, ansiedad y peligro vial por conductores que, al ir con retraso, asumen riesgos y velocidades innecesarias en la carretera".

Tras criticar que el peaje "se cobra incluso cuando es la propia autopista la que genera el problema", el PP ha insistido en que "es urgente y de sentido común exigir la gratuidad inmediata" del peaje en Zarautz, mientras duren las obras que provocan estos atascos.

En ese sentido, ha recordado que, cuando el alcalde de Irun, José Antonio Santano, reclamaba soluciones por los atascos en la frontera, "fue acusado de populismo por el PNV, que desvió responsabilidades al Gobierno de España".

"¿A quién va a responsabilizar ahora el PNV? porque en este caso, la única responsable es la Diputación a través de Bidegi, la gestora pública de la autopista, gestionada en última instancia por quienes llevan años permitiendo este modelo", ha concluido.