Pradales admite que el informe sobre Cerdán "mete la legislatura en otra fase" pero pide prudencia al no haber sentencia

Afirma que es prerrogativa de Sánchez "dar al botón rojo" de elecciones y pide a los partidos no dejarse arrastrar por el "interés partidista"

SAN SEBASTIÁN, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha admitido que el informe de la UCO de la Guardia Civil que involucra al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la trama de cobro de comisiones vinculada al ex ministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, "mete a la legislatura en otra fase" y ha "modificado la pantalla", pero ha apelado a "la prudencia" porque la investigación está en fase inicial y no hay sentencia.

Pradales, que ha participado en un encuentro organizado por el Diario Vasco en San Sebastián, ha querido hacer, en primer lugar, una reflexión sobre la democracia, para advertir que "ni se debilita ni se fortalece sola", sino "a través de las decisiones y de las acciones" que adoptan "cada uno de los representantes políticos".

"Y lo que estamos viendo estos días es muy grave y es muy preocupante. Por eso, he apelado a la honestidad y a la integridad, a la ejemplaridad de la acción política, como valores irrenunciables de nuestro comportamiento diario, porque para mí eso es política de altura", ha enfatizado.

A su juicio, desde un punto de vista ético, ha reconocido que "causa rechazo social ver que la política se pueda convertir un poco en esto". "Eso no es aceptable porque solo alimenta la desafección, la desconfianza, el enfado de la ciudadanía, y la política debe ser ética y debe ser ejemplar continuamente", ha aseverado.

Imanol Pradales ha asegurado que ahora "toca siempre exigir máxima transparencia y celeridad en la toma de decisiones para llegar al fondo y asumir, en su caso, las responsabilidades si las hubiera".

RESPETO AL PROCEDIMIENTO

No obstante, también ha pedido "respeto y prudencia ante un procedimiento y una investigación que está dando los primeros pasos" porque "no hay sentencia judicial, y la investigación está comenzando ahora". "Por lo tanto, creo que lo que toca es, sobre todo, prudencia, responsabilidad y respeto ante una investigación en ciernes de la que hemos conocido un informe", ha añadido.

También ha realizado un llamamiento a la responsabilidad porque a todos corresponde "ser responsables y anteponer el sentido de responsabilidad ante cualquier interés partidista, ante cualquier tentación de embarrar el campo más de lo que ya está".

"Yo creo que necesitamos política de altura, porque lo que está en juego es algo muy importante, que es la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, la confianza en la política, la desafección de la ciudadanía ante la política y ante el sistema democrático. Y a mí esto me preocupa especialmente. Toca, sobre todo, hacer esa reflexión", ha manifestado.

CUESTIÓN DE CONFIANZA

Preguntado por si el presidente del Gobierno debe someterse a una cuestión de confianza, ha dicho que es "una prerrogativa que le corresponde" al propio Pedro Sánchez.

También ha apelado a la "responsabilidad" en estos momentos en los que solo se ha iniciado la investigación a Santos Cerdán y hay que respetar el procedimiento, aunque ha considerado "sorprendente" que Sánchez, en su comparecencia de ayer, diera "credibilidad" al informe de la UCO.

"A mí no me corresponde dar las explicaciones respecto a personas de otro partido político que han ocupado responsabilidades del más alto nivel y que han estado en el nucleo de decisión del PSOE. Yo creo que estas cuestiones le corresponden responderlas al Partido Socialista", ha argumentado.

Sobre si es partidario de un adelanto electoral o cree que solo agravaría la situación, Pradales ha dicho que también "es una prerrogativa del presidente del Gobierno dar al botón rojo de la anticipación" de los comicios.

"Lo que yo piense, me parezca o no me parezca, lo único que hace es alimentar un debate mediático pero no aporta responsabilidad en este momento en el que creo que necesitamos precisamente eso, un ejercicio de responsabilidad, de honestidad, de celeridad y de transparencia. Creo que eso es lo fundamental", ha resaltado.

En todo caso, sí considera que "lo sucedido ayer mete a la legislatura española en otra fase". "¿A dónde va esa fase?, no lo sé. Pero creo que lo que sucedió ayer ha modificado la pantalla", ha insistido.