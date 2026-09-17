Pradales afirma que los resultados de PISA son "malos, sin paliativos" y que "la autocrítica es obligada para mejorar"

El lehendakari, Imanol Pradales, en el debate de política general en el Parlamernto vasco, - IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRESS

VITORIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha reconocido que los resultados del informe PISA de 2025 en Euskadi son "malos, sin paliativos" y ha afirmado que "la autocrítica es obligada para mejorar", por lo que el Gobierno Vasco "da la cara" y asume su responsabilidad, a la vez que advierte que "el reto nos interpela a todos".

En su intervención inicial en el debate de política general que celebra este jueves el Parlamento Vasco, Pradales ha valorado los resultados del informe PISA 2025, que sitúa Euskadi a la cola entre las Comunidades Autónoma del Estado en la valoración de Comprensión Lectora, solo por delante de Ceuta y Melilla.

El lehendakari ha recordado que al inicio del curso escolar en septiembre de 2024 dijo que "la prioridad es mejorar los resultados del sistema Educativo", que en octubre de 2024 se puso en marcha el Foro de Personas Expertas en Evaluación Educativa y que en febrero de 2025 se activó la Estrategia para la Mejora de Resultados, que se empezó a implementar en marzo, junto al Foro de expertos y las direcciones de los centros, dos meses antes de que se realizara el estudio PISA.

Esta Estrategia, ha remarcado, "nació abierta a revisión permanente, con el objetivo de medir el impacto de las medidas desarrolladas y cambiar lo necesario". "Este reto ha ocupado nuestros esfuerzos desde el inicio de la legislatura, pero no estamos logrando, todavía, los resultados esperados", ha afirmado, para reconocer, "sin paños calientes" que los resultados del Informe PISA "son malos, sin paliativos".

"No son los que queremos para Euskadi. Y no nos lo podemos permitir", ha insistido, para destacar que su Gobierno "da la cara y asumimos nuestra responsabilidad en la parte que nos corresponde".

Tras manifestar que "la autocrítica es obligada para mejorar", Pradales ha advertido que "este reto nos interpela a todos: Gobierno, sociedad y, muy especialmente, comunidad educativa". "Interpela al Departamento de Educación, los centros de la red pública y concertada, profesorado, alumnado, sindicatos y familias", ha reiterado.

Pradales ha dicho que en Euskadi "no tenemos recursos naturales", sino que "nuestro principal activo son las personas, con sus conocimientos, preparación y educación", y ha subrayado que "la educación y la formación determinan el futuro del país".

El lehendakari, que ha señalado que "los retos de la Educación tienen múltiples dimensiones y son muy complejos", ha dicho que es momento de "un análisis riguroso, con los resultados de PISA y la Evaluación Diagnóstica en mano", a lo que ha añadido que, sobre todo, "es momento de actuar".

En ese sentido, ha recordado algunas de las medidas ya puestas en marcha en febrero del pasado año, como el refuerzo fuera del horario lectivo de la competencia lectora y matemática del alumnado con mayores dificultades en 5º y 6º de Primaria y en 1º y 2º de ESO; la detección de dificultades de la competencia lectora en 2º y 5º de Primaria y 1º de ESO; el refuerzo extraescolar en 3º y 4º de Primaria para dirigir recursos adicionales en función de sus resultados; o el acompañamiento a 91 centros de ESO en el análisis de resultados, la planificación de medidas y el seguimiento en lectura, matemáticas y ciencias.

"Es obvio que no es suficiente", ha reconocido Pradales, para indicar que esta pasada semana, en el encuentro con el Foro de Expertos y 700 centros educativos, han iniciado un "análisis riguroso" y han identificado ya algunas acciones, entre ellas "aumentar la exigencia del rendimiento de lectura y medir de manera específica la competencia de todo el alumnado en tres momentos clave: segundo y quinto de primaria, y primero de la ESO".

LECTURA PAUSADA TODOS LOS DÍAS

En ese sentido, ha asegurado que los alumnos "leerán todos los días de manera pausada en todas y cada una de las etapas" y los centros educativos "garantizarán que esto sea así".

Asimismo, ha dicho que revisarán "a fondo" la estrategia digital del Gobierno, "actualizando las directrices de uso de las pantallas en todos los centros escolares".

El lehendakari ha advertido que "el reto es importante" y ha mostrado su confianza en la comunidad educativa vasca. "Sé que vamos a dar lo mejor que tenemos y vamos a estar a la altura. Alumnado, Profesorado, Familias y Gobierno. Con autocrítica para mejorar. Con exigencia. Y con autoestima para avanzar. Tenemos dos años para revertir la tendencia. No hay tiempo que perder", ha concluido.