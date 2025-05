Pradales anuncia nuevos servicios de Atención Primaria a personas trans para este año en Euskadi

Apela a superar "visiones reduccionistas" y garantizar "el pleno derecho de cada persona a ser quien es": "no daremos ni un paso atrás"

BILBAO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha anunciado este lunes en Bilbao que se pondrán en marcha este año nuevos servicios de Atención Primaria a personas trans en Euskadi, que consistirán en unidades extrahospitalarias por territorio, compuestas por profesionales de la psicología especializados en diversidad de género. Además, ha apelado a superar "visiones reduccionistas" y garantizar "el pleno derecho de cada persona a ser quien es". "No daremos ni un paso atrás", ha enfatizado.

Pradales ha participado en el 'I. Congreso Naizen sobre infancias y adolescencias trans' en Bizkaia Aretoa de la UPV/EHU, un encuentro que busca avanzar en la protección y acompañamiento de menores transexuales y sus familias.

En su intervención, ha defendido la necesidad de superar visiones reduccionistas y garantizar el pleno derecho de cada persona "a ser quien es". "Nací en una sociedad que me enseñó que eres un niño porque tienes pene y eres una niña porque tienes vulva, una forma reduccionista de ver el mundo que hemos aprendido que no podía estar más equivocada", ha expresado.

Tras subrayar que la educación recibida no fue una "elección", pero que hoy sí está "en nuestras manos reconstruir esos esquemas con unas gafas más justas", ha advertido de que se "fallará como sociedad si no somos capaces de garantizar el derecho de cada persona a ser quien es, sin miedos ni barreras". "Fallamos si cada niña, niño o adolescente no logra desarrollarse en libertad, con el apoyo y cariño de su comunidad", ha asegurado

Imanol Pradales ha elogiado el trabajo que 'Naizen' desarrolla desde hace una década en defensa de los derechos de la infancia y adolescencia trans, así como de sus familias, y ha subrayado "el papel clave" de este Congreso como espacio de escucha y aprendizaje.

Asimismo, ha reafirmado el compromiso del Gobierno Vasco con la atención integral a las personas trans y la aplicación efectiva de la nueva Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

NUEVOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA

También ha destacado el trabajo de Osakidetza, que cuenta con una Unidad de Identidad de Género en el Hospital Universitario Cruces y que atiende a más de 1.300 personas desde su creación en 2011. En esta línea, ha anunciado la puesta en marcha a lo largo de este año de nuevos Servicios de Atención Primaria a Personas Trans, que serán unidades extrahospitalarias por territorio, compuestas por profesionales de la psicología especializados en diversidad de género.

"Naizen nos ayuda a dar una mejor respuesta cada día", ha subrayado, para destacar que ambas entidades trabajan conjuntamente en la nueva guía sanitaria para la atención a personas trans.

Finalmente, ha insistido en que aún queda mucho por hacer para mejorar la sensibilización social, la formación profesional y los protocolos sanitarios. "Cada niña, niño y adolescente tiene pleno derecho a crecer en libertad, con el amor y apoyo de su comunidad. No daremos ni un paso atrás. Tenéis nuestro compromiso absoluto", ha concluido.