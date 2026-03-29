Pradales apuesta por "avanzar en la normalización" del euskera para "mantener la identidad vasca en un mundo global"

BILBAO 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha querido mandar un "mensaje al mundo" de que Euskadi "como pueblo vasco" apuesta "a favor de una lengua propia" como el euskera y que se siga "avanzando en el camino de la normalización" para que se pueda "mantener la identidad vasca en este mundo cada vez más global".

Pradales ha realizado declaraciones a los medios este domingo, instantes antes de recoger el testigo de la Korrika en el kilómetro 3.371, el de Lehendakaritza, a la altura del número 65 de la calle Autonomía de Bilbao.

Tras reconocer que si tiene la oportunidad "normalmente" corre "los fines de semana", ha reconocido estar "deseando coger el testigo" y el día en el que finaliza la Korrika "siempre es un día muy bonito de celebración y de reivindicación del euskera".

"Creo que es un momento para que le mandemos el mensaje al mundo de que apostamos como pueblo vasco a favor de una lengua propia y de que sigamos avanzando en el camino de la normalización", ha afirmado.

El lehendakari apuesta por un euskera que sea "patrimonio de todas y todos" y "sobre todo una lengua viva en la que nos podamos comunicar". Además, ha defendido "mantener la identidad vasca en este mundo cada vez más global, pero en el que necesitamos que la singularidad tenga un peso".

Además de Pradales, la presidenta de las Juntas Generales, Ana Otadui Biteri, ha recogido el testigo en el cruce de las calles Juan de Ajuriagerra y Alameda de Rekalde, y a las 11.10 horas la alcaldesa de Bilbao en funciones, Amaia Arregi. El recorrido finalizará a las 12.15 horas, según la previsión de la organización, frente al Ayuntamiento de Bilbao.