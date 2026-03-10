Pradales y Chivite afirman que la fabrica de Hithium permitirá crear sinergias "positivas" entre Navarra y Euskadi

(I-D) La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite; el Lehendakari Imanol Pradales; y el consejero Regional para la Eurorregión, Cooperación Transfronteriza, Puertos y Aeropuertos, Mathieu Bergé - Iñaki Berasaluce - Europa Press

VITORIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, y la presidenta de Navarra, María Chivite, han coincidido en que la decisión de la empresa china Hithium de construir en Navarra una gigafactoría de baterías es una "buena noticia" para ambas comunidades, puesto que permitirá generar "sinergias" con proveedores y suministradores.

Pradales y Chivite, que han comparecido ante los medios de comunicación en Vitoria-Gasteiz tras la celebración de la Asamblea de la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra, se han referido, de esta forma, al anuncio realizado por la a empresa china Hithium Energy Storage Technology sobre una inversión de 400 millones de euros para construir en Navarra una gigafactoría de almacenamiento estacionario, que supondrá la creación de unos 1.000 nuevos empleos.

El lehendakari ha afirmado que la llegada a Navarra de esta inversión --a la que optaban otros territorios, incluida Euskadi--es "una muy buena noticia", dado que el proyecto "podría haber aterrizado en cualquier otro lugar de Europa". De esa forma, ha felicitado a Chivite y al resto del Gobierno foral, del que ha subrayado que "ha trabajado muchísimo para lograr atraer ese proyecto".

Imanol Pradales, que ha reconocido que el Gobierno Vasco también había trabajado para tratar de atraer este proyecto a Euskadi, ha manifestado que "lo que es bueno para Navarra es bueno para nuestro país".

Además, ha manifestado que lo ocurrido con este proyecto "es una fantástica metáfora de la importancia" que tiene la colaboración entre territorios "industrializados" como Navarra, Euskadi y Nueva Aquitania. "Es muy relevante que compartamos alianzas para sacar provecho a inversiones industriales de este tipo", ha añadido.

Pradales ha añadido que, cuando un proyecto industrial estratégico se implanta en el entorno de Euskadi, en este caso Navarra, se plantea la capacidad de "desarrollar la cadena de valor de proveedores y suministradores en relación con esa inversión".

"Tenemos la capacidad de cooperación", ha afirmado, para destacar que Euskadi cuenta con centros tecnológicos especializados en el ámbito energético y "conocimiento avanzado" en el ámbito del almacenamiento de energía, con CicEnergigune y Basquevolt. Asimismo, ha citado las potencialidades logísticas del País Vasco, con sus puertos marítimos, "para poder exportar, en su caso, esos productos".

Por todo ello, ha indicado que esta inversión "relevante" en Navarra "también va a tener una repercusión positiva en la Comunidad Autónoma Vasca", especialmente en el conjunto de centros tecnológicos, potenciales proveedores locales, y operadores logísticos. "Tengo que poner en el foco de esta colaboración, que es lo que veníamos haciendo hasta la fecha", ha insistido.

El lehendakari, en referencia al hecho de que Euskadi ya hubiera suscrito un memorándum de colaboración con esta empresa china, ha explicado que en el ámbito de la captación de inversiones extranjeras "es habitual" suscribir este tipo de acuerdos, que únicamente implican "una apertura formal de negociaciones". En este sentido, ha explicado que además del País Vasco, también firmaron este tipo de acuerdos con Hithium Navarra y otros gobiernos.

Imanol Pradales ha subrayado que, al margen de lo que ha ocurrido finalmente en este caso, el Gobierno Vasco desarrolla un modelo de política industrial basado en "el arraigo y el crecimiento industrial". Como muestra de este compromiso, ha recordado las noticias "muy positivas" que se han logrado en los últimos meses con casos como los de Talgo y Ayesa, que ahora están controlados por instituciones y empresas vascas.

En el ámbito de la atracción de empresas extranjeras, ha manifestado que aunque con Hithium "no ha podido ser", el Gobierno Vasco trabaja para atraer "otros proyectos". "Obviamente, lo que tenemos que hacer es jugar todas las cartas con cada uno de los proyectos que tenemos entre manos", ha añadido. Además, ha afirmado que "últimamente hay un apetito y un interés por parte de inversores extranjeros en venir y radicarse en nuestro país".

Por su parte, Chivite ha explicado que a la hora de optar a este proyecto, Navarra intentó "poner en valor todo su ecosistema industrial, sobre todo en el ámbito de las renovables".

Al igual que Pradales, ha considerado que el hecho de que el proyecto recale finalmente en Navarra permitirá crear "sinergias" entre esta comunidad y Euskadi, que redundarán "en beneficio de ambas comunidades".

La presidenta de Navarra no ha ofrecido detalles sobre la forma en la que se podría ejecutar este proyecto y las inversiones asociadas al mismo. En este sentido, ha apelado a la "prudencia" y ha subrayado que es necesario ir "paso a paso".

Chivite ha añadido que hay que "seguir trabajando en los detalles" del proyecto, incluida la fórmula de colaboración del Gobierno Navarra, la aportación que este vaya a realizar o la ubicación de la factoría. "Son temas que ya estamos trabajando, pero que no están cerrados", ha explicado.