Pradales defiende en el Senado francés que el autogobierno responde a una identidad nacional y rechaza "café para todos"

El Lehendakari, Imanol Pradales, en su intervención en el Senado francés - IREKIA

BILBAO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha defendido este jueves en París, en una intervención en el Senado francés, que el autogobierno vasco responde a "una identidad nacional propia y singular, unos derechos históricos y una legitimidad democrática" y ha rechazado el modelo de "café para todos". Asimismo, ha pedido a Francia que "cuida y proteja" el euskera porque es "parte de su patrimonio" y está "debilitada y minorizada en Iparralde" y también le ha reclamado que se implique para lograr su oficialidad en Europa.

Pradales ha realizado estas reflexiones en el marco de su participación en un evento institucional de alto nivel político organizado en el Senado francés por la asociación Régions de France, representativa de las 13 regiones del Estado galo.

El Lehendakari ha señalado que su intervención en esta jornada se produce en un "momento especialmente interesante y relevante" en Francia donde hay un "debate de fondo" sobre el modelo de Estado y el papel de los territorios, sobre la necesidad de "descentralizar el modelo centralizado del Estado francés, el Estado jacobino del que tantas veces se habla".

En este sentido, ha subrayado que les han invitado para "explicar el modelo vasco de autogobierno" y ha sido una "buena oportunidad" para compartir su experiencia y "traer la voz de los vascos al Senado francés".

Pradales ha señalado que ha expuesto en el Senado francés ese modelo de autogobierno de Euskadi, que "genera mucho interés" entre las regiones francesas y también ha explicado las características del Concierto Económico.

En su exposición, realizada íntegramente en euskera, ha defendido que el caso vasco demuestra que "mayor autogobierno es más prosperidad y bienestar", lo que, a su juicio, ha influido en que sea "minoritaria" la extrema derecha en Euskadi. También ha asegurado que "no hay autogobierno político real, sin autogobierno económico y financiero de verdad". "Es importante tenerlo claro", ha remarcado.

Asimismo, el Lehendakari ha asegurado que el autogobierno debe responder "a una realidad concreta y compleja". "El autogobierno tiene responder y, en nuestro caso, así lo hace a una identidad nacional propia y singular, a unos derechos históricos y una legitimidad democrática", ha añadido.

En este sentido, ha manifestado que no creen en el modelo de "café para todos", pero sí "en la necesidad que tienen los Estados -que son complejos y compuestos- de reconocer las diferentes realidades y dar respuesta a ellas, desde la cercanía".

Pradales ha intervenido en euskera, porque es "el mejor reflejo de un pueblo que existe a ambos lados de los Pirineos", y ha remarcado que es una lengua compartida con Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa. A su juicio, era relevante hablar en euskera donde "la propia Constitución francesa reconoce que es un patrimonio del Estado francés". "Una lengua, por cierto, debilitada y minorizada en Iparralde", ha apuntado.

CUIDAR EL EUSKERA

Por ello, ha pedido al Estado francés que "cuide el euskera, que lo proteja, que lo impulse y que contribuya a su reconocimiento pleno, también en Europa", donde se trabaja por su oficialidad.

Asimismo, en el transcurso de la jornada también se ha abordado la cuestión del futuro del proyecto europeo y el papel que los territorios y "las naciones sin Estado como la vasca deben tener".

En su intervención, ha indicado que Euskadi está "a la vanguardia" del desarrollo económico y social y "a la altura de los países más avanzados de Europa", algo que "no es casualidad. "Tiene que ver directamente con haber aprovechado las oportunidades que nos ha ofrecido el autogobierno, gracias a estas oportunidades, Euskadi cuenta hoy con un modelo propio que combina competitividad y cohesión social", ha añadido.

Pradales ha defendido que un modelo de gestión descentralizado "da resultados si se hacen las cosas bien" ya que garantiza "el equilibrio y esa cohesión social". "La gobernanza compartida es el futuro a través de fórmulas adaptadas a lo local. El modelo clásico del Estado centralista está agotado", ha insistido Pradales, para apuntar que el "mejor futuro para Europa" también pasa por "mayor descentralización y dotar de más capacidades a territorios" como Euskadi.

Asimismo, ha asegurado que Europa "no puede ser solo un club de estados", sino que debe "aprovechar todas las capacidades de los territorios, regiones y naciones para garantizar su autonomía estratégica".

Ello, a su juicio, exige "cambios profundos" en gobernanza y financiación. "Urge una verdadera gobernanza multinivel que permita decidir conjuntamente las políticas públicas y la financiación", ha defendido.

Asimismo, ha destacado la importancia de tener "aliados con otras regiones y naciones sin Estado en Europa" y, según ha indicado, es lo que está haciendo Euskadi y es en lo que "también quieren participar las regiones francesas", que también creen que "las entidades subestatales deben tener más voz y decisión en el conjunto del futuro del nuevo modelo europeo".

Tras destacar la relevancia de los Fondos de Cohesión, ha asegurado que Euskadi "puede y debe colaborar con regiones cuando existen intereses comunes", como es el caso del trabajo que ya se hace, según ha destacado, por ejemplo, con Nouvelle con Aquitania; la Comunidad de Trabajo de los Pirineos; o el impulso compartido de la Macrorregión Atlántica, entre otras.

También, según ha añadido, mediante la Eurorregión, "un espacio de oportunidad donde se plantean soluciones concretas para mejorar la vida de la ciudadanía".

A este respecto, ha defendido profundizar en la integración funcional de la Eurorregión para dar "un salto cualitativo y eliminar las barreras legales y administrativas que frenan la cooperación transfronteriza en ámbitos como la movilidad laboral, la cooperación empresarial, el reconocimiento de las cualificaciones o el acceso a los servicios públicos".

Asimismo, ha apostado por reforzar la competitividad atlántica para afrontar mejor la digitalización, la transición ecológica o la reindustrialización europea que están redefiniendo el nuevo mapa económico.

En este sentido, ha considerado "imprescindible" aprovechar las oportunidades que se abren con la Ley de Aceleración Industrial o la nueva iniciativa 'Régimen 28' para la Innovación promovida por la Comisión Europea, entre otras. También ha defendido consolidar la Eurorregión como "actor influyente" en Europa, para que "la voz de las regiones y naciones sin Estado tengan más fuerza, así como preparar el horizonte de la nueva Macrorregión Atlántica".

Finalmente, Imanol Pradales ha defendido la importancia del impulso definitivo de la conexión ferroviaria de Alta Velocidad no solo para Euskadi, sino para el conjunto de Europa porque "sin conectividad no hay una Europa integrada". "Llevar adelante la conexión de alta velocidad París-Madrid-Lisboa es construir Europa", ha añadido.

Por último, Pradales, como vasco y representante de la mayoría de los vascos, he reivindicado en el Senado francés, el derecho del pueblo vasco "a preservar su identidad, su cultura y su lengua, y a crecer como país, a ocupar, con voz propia, el lugar que como pueblo corresponde en Europa".