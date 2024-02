Pradales destaca que "la confianza de la sociedad vasca sigue estando depositada en el PNV como partido para gobernar"

Respeta que Otxandiano encabece lista por Álava y muestra su "sorpresa" por su "sinceridad" al reconocer que lo hace "por tacticismo político"



BILBAO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PNV a Lehendakari, Imanol Pradales, ha destacado que "la confianza de la sociedad vasca sigue estando depositada en el PNV como partido para gobernar este país, tal como refleja la encuesta de EITB Focus conocida este viernes.

Además, ha mostrado su respeto por que el aspirante a la Lehendakaritza de EH Bildu, Pello Otxandiano, encabece la lista por Álava y ha mostrado su "sorpresa" por su "sinceridad" al reconocer que lo hace "por tacticismo político".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Pradales se ha referido a la encuesta de EITB Focus --que apunta al PNV como ganador de las elecciones, pero perdería entre tres y cuatro escaños (podría quedarse con 28 representantes), mientras que EH Bildu ganaría cuatro (hasta 26)--, para señalar que un sondeo es "un reflejo de una fotografía estática de un momento determinado".

"Cuando uno hace una encuesta electoral, tiene que ser consciente de en qué momento se ha hecho. Aquí el trabajo de campo, las llamadas se hicieron la semana pasada, hasta este lunes, y por lo tanto, hemos preguntado a la sociedad vasca en un momento en el que ni siquiera yo había sido todavía elegido y ratificado por la Asamblea Nacional como candidato oficial del PNV", ha indicado.

Imanol Pradales cree que este elemento "no se puede perder de vista porque había ya otros candidatos que lanzado ya la precampaña hace algún tiempo". Un elemento importante, a su juicio, es que esta encuesta "ratifica que la confianza de la sociedad vasca sigue estando depositada en el PNV como primer partido para gobernar este país, y eso es algo positivo".

Asimismo, ha recordado que "es relevante" que se hacen sondeos "en un momento en el que aún no están convocadas las elecciones", lo que significa que "no hay tensión electoral en la calle". "Eso también suele condicionar los resultados que dan las encuestas, porque hasta que no hay una convocatoria electoral, no se empieza a definir el voto de manera mayoritaria", ha añadido.

En todo caso yo, ha apuntado que EITB Focus "deja claramente una fotografía en la que este país tiene que elegir entre dos opciones: el PNV o EH Bildu. Y creo que eso es un elemento también importante que podemos concluir", ha subrayado.

Preguntado por si teme un 'sorpasso' por parte de la formación soberanista a los jeltzales, ha afirmado que necesitan "una participación importante en la sociedad vasca". "Yo creo que, si algo ha caracterizado las últimas citas electorales es la baja participación, y a mí me gustaría que la participación sea muy elevada porque es el mejor reflejo de lo que la sociedad opina en este momento desde el punto de vista político y electoral", ha insistido.

Por ello, ha destacado que "es el elemento clave a activar, que la gente vaya a votar y vote lo que estime más oportuno". En cuanto al planteamiento de que gobierne la lista más votada, ha recordado que esta es "una democracia parlamentaria".

PACTOS Y TACTICISMO POLÍTICO

Pradales cree que EH Bildu ha ofrecido esta opción por "tacticismo político electoral claro". "No estamos en tiempos todavía de hablar de esas cuestiones. Para mí es mucho más importante que cada uno de los partidos políticos propongamos a la sociedad vasca cuáles son nuestras propuestas y cuál es nuestro modelo de país", ha indicado.

En este sentido, ha explicado que él ahora se encuentra en un proceso de escucha de sugerencias e ideas para enriquecer su propuesta. También ha considerado que "se está poniendo el carro antes que los bueyes" porque los comicios no están convocados.

El candidato jeltzale ha dicho que, por tanto, primero hay que hacer propuestas a la ciudadanía; en segundo lugar, que se pronuncie la sociedad; y a partir de ahí, se hablará "de gobernabilidad, de coaliciones, de pactos, de acuerdos, de lo que corresponda, pero siempre teniendo en cuenta que lo relevante aquí es el modelo con el que cada uno le hace una oferta a este país y ver luego si los modelos son compatibles o incompatibles". "Lo importante no es el con quién, sino el para qué", ha aseverado.

A su juicio, "falta seriedad en el planteamiento" de que gobierne la lista más votada porque, si se hubiera aplicado ese mismo criterio, "en España gobernaría Feijóo, en Navarra gobernaría Esparza, de UPN; y en Iruña no se habría producido un cambio en el Ayuntamiento". "Hay que ser un poco serios, creo que en este momento no estamos en esa clave, al menos yo como candidato", ha reiterado.

Imanol Pradales ha hecho una "valoración positiva" de la coalición de Gobierno con el PSE-EE, también en la Diputación Foral de Bizkaia. En esta línea, ha asegurado que están "cómodos" con los socialistas porque han alcanzado un acuerdo programático sobre contenidos. "Existe un acuerdo global en el conjunto de las instituciones, que afecta a ayuntamientos, a diputaciones forales y al propio Gobierno", ha subrayado.

Según ha apuntado, "tendría sentido" que su partido "mantuviera la línea que ha mantenido, porque es fiable", que es la opción del pacto con el PSE-EE, "la opción que hoy tenemos en el país". "Es importante que la sociedad se dé cuenta de que, si quiere fiabilidad al frente de un nuevo Gobierno vasco, tiene que lograr que un PNV obtenga unos muy buenos resultados en las elecciones y seamos un partido fuerte", ha remarcado.

CANDIDATOS POR TERRITORIOS

Pradales, cabeza de lista por Bizkaia, ha recordado que ha tenido "responsabilidades públicas" en este territorio, fundamentalmente, pero conoce "muy bien Gipuzkoa, porque durante muchos años", trabajó en el campus donostiarra de la Universidad de Deusto y mantuvo relación con el mundo empresarial guipuzcoano.

"Pero es verdad que, aunque yo quizá conozco Gipuzkoa bastante bien, Gipuzkoa me conoce poco a mí y Araba también, y es un esfuerzo que tenemos que hacer de conocimiento y que también lleguen los mensajes que queremos trasladar al conjunto de la ciudadanía vasca en los tres territorios históricos", ha indicado.

Sobre el hecho de que Pello Otxandiano encabece la candidatura de Álava, siendo natural de la localidad vizcaína de Otxandio, ha expresado su "respeto", pero también su "sorpresa", porque el candidato de EH Bildu fue "muy sincero en las razones que dio públicamente" de por qué concurría por este territorio, al admitir que los hacía por "mero cálculo electoral".

"La verdad es que me sorprendió la sinceridad de Otxandiano. No vi en él que hubiera una defensa del propósito en relación con Araba, los intereses de los alaveses y es de agradecer la sinceridad. Vino a darnos a entender que, como obtener un escaño por Araba es más sencillo y más barato que por Gipuzkoa o por Araba o Bizkaia era lo que tenía que hacer. Es legítimo, respeto absoluto y es de agradecer la sinceridad de esa aritmética y esa renta electoral", ha resaltado.

De esta forma, ha aludido a la entrevista que ayer ofreció el aspirante a la Lehendakaritza por EH Bildu que, preguntado por si se presentaba por Álava por que el valor de los votos en las elecciones autonómicas valen cinco veces los de los vizcaínos, reconoció que han tenido en cuenta ese factor.

"Veinticinco escaños se reparten en cada provincia y es verdad que Álava, en términos demoscópicos, es una provincia clave y creo que hay un empuje por parte de EH Bildu en Álava importante, y tenemos posibilidades de obtener un resultado muy importante que puede condicionar el resultado final", subrayó Pello Otxandiano.