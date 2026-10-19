Pradales destaca la importancia del sector vasco aeroespacial y su "rol cada vez más relevante" como proveedor de Airbus

El Lehendakari, Imanol Pradales. - IREKIA

BILBAO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha destacado en Toulusse (Francia), a donde ha viajado en una misión comercial, la importancia del sector aeronáutico y de espacio en Euskadi y su "rol cada vez más relevante" como proveedores de Airbus, empresa que visitará este lunes.

Pradales ha realizado estas manifestaciones en Toulusse, donde ha iniciado este lunes una misión institucional y empresarial, junto a 23 compañías vascas, orientada a reforzar la cooperación con Occitania y que tiene como objetivo abrir nuevas oportunidades para la industria aeroespacial vasca en "uno de los principales polos aeronáuticos y espaciales de Europa".

La misión da continuidad al encuentro que el lehendakari y la presidenta de Occitania, Carole Delga, mantuvieron en París el 18 de noviembre de 2025, en el que surgió la iniciativa de organizar una visita empresarial e institucional vasca al sector aeroespacial de Occitania.

Con motivo de esta visita, el Lehendakari ha destacado que el sector aeronáutico y de espacio es "muy importante" en Euskadi, ya que emplea a más de 15.000 personas en la acualidad, con más de 3.400 millones de facturación.

Además, ha precisado que la cartera de pedidos para los próximos 10 años va a ser de "récord" y, por ello, desde el Gobierno vasco quieren "ayudar" a que las empresa vascas "puedan también ser partícipes de esa nueva gran producción que viene a todo el mundo y que Airbus va a encabezar".

En declaraciones a EiTB, el Lehendakari ha señalado que son partícipes de una "gran cadena de valor" de la aeronáutica y el espacio en Europa, que encabeza Airbus y que es la gran compañía del sector no solo europea, sino mundial, en la producción de aviones. "Por lo tanto, teníamos que estar también con las empresas vascas para acompañarlas y que puedan tener un rol cada vez más relevante en la cadena de proveedores que tiene Airbus", ha subrayado.

Precisamente, dentro de la agenda prevista para este lunes se incluye una visita a las instalaciones de Airbus en Blagnac. Esta jornada es el inicio de una misión que se extenderá hasta el 21 de octubre -ya sin la presencia del presidente vasco- y que contará con la participación de 23 representantes de empresas y entidades vascas, acompañados por el Departamento de Industria del Gobierno Vasco.

Su objetivo es favorecer el contacto entre los ecosistemas industriales de ambos territorios, facilitar nuevas oportunidades de colaboración en las cadenas de suministro de los grandes fabricantes y promover proyectos conjuntos de innovación e investigación.

Además de su dimensión económica, el viaje pretende profundizar en la relación bilateral entre Euskadi y Occitania y ampliar la cooperación a otros ámbitos de interés común entre ambos territorios, que participan en marcos de colaboración transfronteriza como la Comunidad de Trabajo de los Pirineos y el programa europeo POCTEFA.

De hecho, la agenda del día se completará con una reunión bilateral entre el Lehendakari y la presidenta de la Región de Occitania, Carole Delga. Posteriormente, Pradales intervendrá en un encuentro con representantes de empresas vascas y de Occitania.