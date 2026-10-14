Pradales destaca el "liderazgo" de Euskadi para avanzar "en el sueño" de la Macrorregión Atlántica

El Lehendakari, Imanol Pradales, con Raffaele Fitto, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea de Cohesión y Reformas - JON RODRIGUEZ BILBAO

BRUSELAS, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari Imanol Pradales, ha destacado el "liderazgo" de Euskadi para seguir adelante "en el sueño" de conformar una Macrorregión Atlántica, y ha asegurado que este miércoles es un día "muy importante" para el País Vasco porque el Comité de Regiones va a aprobar el dictamen favorable a esta inicitiva.

Pradales ha realizado estas manifestaciones en Bruselas, a donde se ha desplazado en viaje oficial, durante el cual ha mantenido un encuentro con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea de Cohesión y Reformas, Raffaele Fito, previo a la presentación y votación del dictamen sobre la Macrorregión Atlántica en el Pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR), coincidiendo con la Semana Europea de las Regiones y Ciudades.

El Lehendakari ha subrayado que hoy es un día "muy importante para Euskadi" porque el Comité de Regiones va a aprobar el dictamen favorable a la Macrorregión Atlántica, "después de ocho años de intenso trabajo de que muchas personas hayan estado remando a favor de que se pueda ir adelante con ese sueño".

Según ha destacado, conformar una Macrorregión Atlántica permitirá mejorar las relaciones entre los diferentes territorios atlánticos y, sobre todo, "cooperar para hacer más fuerte el Eje Atlántico en Europa y ante el mundo".

En este sentido, ha señalado que la aprobación del dictamen por parte del Comité de Regiones permitirá "seguir adelante cumpliendo plazos" para que en junio del próximo año formalmente se apruebe esa Macrorregion Atlántica. "El liderazgo de Euskadi creo que ha sido fundamental para ello", ha indicado.

Asimismo, ha subrayado que es importante estar en Bruselas porque la agenda vasca "también tiene que presentarse" aquí, y ha indicado que, en su viaje, ha tenido la oportunidad de compartir el momento que atraviesa Europa con diferentes líderes de la Unión Europea, como el encuentro mantenido este miércoles con el comisario Fito, este pasado martes con el presidente del Consejo de Europa y posteriormente con la propia Presidenta del Comité de Regiones, Kata Tütt, entre otros.

Según ha apuntado, vienen meses "definitivos y definitorios" para acordar el marco financiero plurianual en la UE, también para avanzar en términos de integración de mercados de capitales, en lo que afecta al llamado Régimen 28 de Innovación. "Y, en síntesis, avanzar en la competitividad de Europa, en la reindustrialización de Europa y todo esto también es muy importante para Euskadi, que es un país industrial, un país que necesita mejorar aún más su competitividad para poder seguir generando bienestar en nuestro país", ha indicado.

AGENDA VASCA EN BRUSELAS

Por lo tanto, ha incidido en que "hay que estar en Bruselas" y la "agenda vasca tiene que estar en Bruselas". "Euskadi y realidades nacionales como la vasca tienen que tener capacidad de codecidir y codiseñar las políticas europeas. De esto también hemos estado hablando con el comisario Fito hoy a la mañana, porque los fondos de cohesión, la PAC, o los fondos de competitividad tienen que tener la mirada desde los territorios, y no pueden decidirse única y exclusivamente desde las capitales de los estados", ha manifestado.

Por lo tanto, Pradales ha reiterado que "es un día muy importante" por lo que afecta a la Macrorregión atlántica y "es un día también importante para seguir defendiendo los intereses de Euskadi aquí en Bruselas".

La agenda del Lehendakari de este miércoles incluye también un encuentro con Kata Tütt, presidenta del Comité Europeo de las Regiones, antes de acceder conjuntamente al pleno.