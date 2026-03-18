Pradales destaca el "papel estratégico" de HUHEZI como "pilar" de la enseñanza en euskera en su 50 aniversario

Acto del 50 anivesario de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragon Unibertsitatea - JOSE IGNACIO UNANUE/IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha subrayado la "importancia histórica" de la Escuela de Magisterio de Eskoriatza, germen de la actual Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (HUHEZI) de Mondragon Unibertsitatea, y ha destacado el "papel estratégico" de HUHEZI como "pilar" de la enseñanza en euskera en su 50 aniversario.

Pradales ha participado este miércoles en el acto institucional para conmemorar su 50 aniversario de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragon Unibertsitatea, celebrado en el campus de Eskoriatza (Gipuzkoa), junto el rector, Vicente Atxa, así como la decana y la presidenta de la Facultad, Nagore Ipiña y Amaia Agirre, respectivamente.

También han asistido el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Perez Iglesias, la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, la presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejeria, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, el presidente de Mondragon Unibertsitatea y director general de Laboral Kutxa, Xabier Egibar, y del presidente de Mondragon, Pello Rodríguez, así como diferentes alcaldes de las localidades de la comarca.

Durante su intervención, Pradales ha resaltado que la visión que impulsó este proyecto educativo en el Alto Deba, "una comarca con fuerte tejido cooperativo y un profundo compromiso sociocultural", permitió "anticiparse a las necesidades de un país que todavía carecía de estructuras educativas propias".

"HUHEZI fue la consecuencia de un 'humus' social latente en nuestro país que encontró cómo encauzar un sentir colectivo y un propósito común en una comarca y una Euskadi que vivían tiempos muy difíciles, de un impulso que alumbró las ikastolas o el movimiento cooperativo vasco y de una fuerza interna muy poderosa y transformadora: una concepción que quería transformar la realidad social colocando a la persona en el centro de toda acción", ha sostenido.

El Lehendakari ha defendido que "en estos días en los que se multiplican los ataques a la democracia, los derechos humanos, las libertades y la justicia social, es más necesario que nunca fortalecer esos valores que compartimos como comunidad" porque, según ha dicho, "la responsabilidad exige que, en estos tiempos de incertidumbre, volatilidad y guerras", no se haga política "con el piloto automático puesto".

En esa línea, ha reivindicado "la necesidad de traer el humanismo y el civismo a la primera línea de la dirección de un pueblo". "Necesitamos un pensamiento crítico que cuestione permanentemente los nuevos retos y problemas que nos genera el avance tecnológico-científico porque el progreso humano necesita de humanismo y el avance científico de pensamiento humanista", ha afirmado.

Además, ha llamado a "dar un paso al frente, plantearnos de manera permanente en qué medida nuestras acciones y palabras responden a esos ideales que compartimos para este mundo y, también, como nación".

"TRANSFORMAR LA SOCIEDAD"

HUEZI se creó en 1976 para responder a la necesidad de formar al profesorado en euskera y con el objetivo de "transformar la sociedad desde la educación, ser una cooperativa sin ánimo de lucro y contar con la innovación como eje". Durante estas cinco décadas, más de 10.000 estudiantes han pasado por sus aulas.

Según datos de Lanbide, el porcentaje de empleabilidad encajada (personas egresadas que trabajan en áreas relacionadas con sus estudios) de la facultad es del 82% en el caso los grados de Educación Infantil y Primaria, y 84% en el caso de Comunicación Audiovisual. Además, la facultad cuenta con más de 600 empresas y organizaciones colaboradoras y mantienen relación con la gran mayoría de centros educativos del territorio.

En palabras del rector, ha destacado que "en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación se han formado miles de profesionales, y muchos forman ahora una parte relevante del sistema educativo, de la comunicación, de la cultura y de la sociedad de Euskal Herria". "Mondragon Unibertsitatea es una comunidad en continuo aprendizaje, en continua creación, y que, junto a la sociedad, está construyendo el futuro", ha destacado.

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragon Unibertsitatea tiene sus raíces en 1976, con la creación en Eskoriatza de la antigua Escuela de Magisterio que, posteriormente, dio origen a la actual facultad. Esta escuela se distinguió desde sus inicios por ser pionera en Euskadi en la formación de docentes en euskera.

En 1979 finalizó sus estudios la primera promoción de profesores (un total de 39 diplomados y diplomadas) tras la aprobación oficial del plan de estudios por el Ministerio correspondiente. En 1980, la institución adoptó la forma cooperativa. En los años posteriores, la escuela continuó creciendo y consolidándose, ampliando su oferta académica, renovando sus metodologías de enseñanza e impulsando la innovación pedagógica.

ESTUDIOS COOPERATIVOS

Hace 25 años nació el Instituto de Estudios Cooperativos Lanki, vinculado a la facultad. En la actualidad el instituto de investigación tiene tres objetivos principales: analizar la experiencia cooperativa Mondragon y el movimiento cooperativista en general, promover la economía social y solidaria, y promover la innovación y autogestión social. En este tiempo han sido más de 12.000 los cooperativistas que han participado en los cursos de formación, sesiones de trabajo o seminarios diseñados a medida.

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación ha desarrollado estudios online y semipresenciales desde hace más de 25 años. Hoy en día dentro de su oferta formativa se encuentran los grados en educación, los másteres en Habilitación Docente, Investigación para la Innovación Educativa, Facilitación del aprendizaje e innovación - LIT, Cooperativismo y Gestión Socioempresarial, y Dinamización de la Cultura Vasca y varios cursos y diplomas.

En la actualidad, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación tiene presencia en tres campus: Eskoriatza, origen de la Facultad y donde ofrecen estudios de educación y cooperativismo; Aretxabaleta, con oferta de estudios de comunicación e industrias creativas y culturales; y Bilbao AS Fabrik, dedicada a humanidades y educación.

En total, en el año 2026 cuenta con 1.482 alumnos en grado, 242 de másteres, 32 en doctorado, 70 estudiantes en títulos propios y 102 en cursos cortos. En el área de cooperativismo, ha participado en 103 sesiones con más de 2.060 personas; mientras que más de 2.130 estudiantes han participado en proyectos relacionados con la educación. Además. La Facultad trabaja en más de 80 proyectos de investigación y transferencia.