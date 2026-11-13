Pradales dice que Euskadi "no puede limitarse a vivir de las rentas" y llama a aplicar la "autoexigencia"

Celebración del 25 aniversario del campus Goierri de Mondragon Unibertsitatea - JOSE IGNACIO UNANUE/IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado que "la competitividad, la productividad, el emprendimiento, el aprendizaje permanente" son "el motor de Euskadi" y ha advertido de que, para que "siga siendo un país que funciona", no puede "limitarse a vivir de las rentas", por lo que ha defendido aplicar "la máxima autoexigencia individual y colectiva" para que "siga carburando".

Pradales ha realizado estas afirmaciones en el acto con el que el campus de Goierri de Mondragon Unibertsitatea ha celebrado en Ordizia su 25 aniversario, ceremonia que ha contado también con la participación de la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, representantes de distintas instituciones, alcaldes de la comarca y representantes del mundo empresarial.

En el acto conmemorativo han intervenido, además del Lehendakari, el presidente de la Fundación Goierriko Herrien Ekintza, Adur Ezenarro, y el rector de Mondragon Unibertsitatea, Bixente Atxa. Posteriormente, el presidente de CAF, Andrés Arizkorreta, el presidente de la Fundación GOILAN, Asier Lekuona, y el coordinador general de Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, Carlos García Ruiz, han abordado el balance de estos 25 años de colaboración y los retos de futuro.

En su discurso, Pradales ha señalado que el ecosistema de Goierri "representa perfectamente el modelo que tanto José María Arizmendiarrieta como el Lehendakari Ibarretxe defendieron desarrollo humano sostenible". "Progreso económico subordinado al progreso social, competir e innovar con raíces, prosperar juntos, para avanzar juntos, sin dejar a nadie atrás", ha sostenido.

"Siempre digo que Gipuzkoa es un magnífico ejemplo del modelo que queremos reforzar en Euskadi, por su capacidad para aunar industria, innovación y cohesión social. Y Goierri está a la vanguardia, con un tejido industrial avanzado, especializado, y de alto valor añadido. Con empresas, muchas de ellas pequeñas o medianas, líderes en su nicho. Campeonas ocultas", ha señalado.

Sin embargo, ha advertido de que para que Euskadi "siga siendo un país que funciona" no puede "limitarse a vivir de las rentas", por lo que ha defendido "aplicar la máxima autoexigencia individual y colectiva".

A su juicio, "solo así podremos garantizar el futuro de nuestra industria, afrontando desafíos tan complejos como los que tenemos: el talento, el relevo generacional, la descarbonización, la transformación digital, el escalado y la diversificación de las pymes, o la integración a través del trabajo".

En este sentido, el Lehendakari ha recordado el "esfuerzo" del Gobierno Vasco mediante la puesta en marcha de 19 proyectos transformadores del Plan Industrial, con cerca de 1.000 millones de inversión; el impulso para lograr una nueva planificación de la red eléctrica para Euskadi; o la petición de la autopista regulatoria, para agilizar los plazos de proyectos estratégicos hasta un 75%, entre otras.

25 ANIVERSARIO

El campus Goierri nació en 2001 gracias a un convenio de colaboración entre la Fundación Goierriko Herrien Ekintza y Mondragon Unibertsitatea, con el objetivo de ofrecer a los jóvenes de la comarca la posibilidad de cursar estudios universitarios y responder a las necesidades de su tejido industrial. El proyecto supuso, además, el primer paso de Mondragon Unibertsitatea fuera de Debagoiena.

Desde entonces, Goierri Campus ha reforzado la conexión entre la formación en ingeniería y el mundo empresarial. Actualmente cuenta con 179 estudiantes en el curso 2026-2027, un 32% más que en el curso 2022-2023. Además del Grado en Ingeniería Mecánica, este curso incorpora un semestre del Grado en Ingeniería Mecatrónica.

Junto a la ampliación de su oferta formativa, también se han adoptado medidas para facilitar la transición de la Formación Profesional a la universidad. Así, se reconocen créditos a las personas tituladas en ciclos formativos de grado superior, lo que permite completar el grado en ingeniería en tres cursos académicos. A ello se suma la formación dual, desarrollada en colaboración con las empresas, que ofrece al alumnado la posibilidad de combinar los estudios con la experiencia laboral.