Pradales expondrá en el Senado francés el modelo de autogobierno vasco y su singularidad dentro del debate territorial

El lehendakari, Imanol Pradales, en el Policy Center en Bruselas - JON RODRIGUEZ BILBAO

BILBAO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, viajará este jueves a París para participar en el evento institucional de alto nivel político organizado en el Senado francés por la asociación Régions de France, en el que expondrá el modelo de autogobierno vasco y su singularidad como referente dentro del debate territorial suscitado en el Estado galo.

Por primera vez asiste un Lehendakari a un acto del Senado de Francia y, en él, Pradales posicionará a Euskadi como "actor relevante" en el ámbito europeo en cooperación interregional y gobernanza multinivel.

Según ha informado el Gobierno Vasco, Imanol Pradales mantendrá, además, contacto directo con los líderes regionales franceses para identificar intereses compartidos y reforzar la confianza mutua.

Al encuentro en el Senado de Francia, de importante "relevancia institucional", ha sido invitado Pradales para dar a conocer el modelo vasco de autogobierno, desarrollo económico y gestión territorial. Allí, proyectará Euskadi como referencia en el debate sobre el modelo de Estado que vive Francia, y el debate europeo sobre el futuro de las regiones y las naciones sin Estado.

Es la primera vez que un Lehendakari interviene en una jornada organizada en el Senado francés, cámara alta del Parlamento galo, que junto con la Asamblea Nacional, la cámara baja, constituye el poder legislativo de Francia.

Imanol Pradales aprovechará la ocasión para posicionar a Euskadi como "actor relevante" en el ámbito europeo en materia de cooperación interregional, gobernanza multinivel y desarrollo territorial. Su intervención en este foro de alto nivel contribuirá a "visibilizar el papel de Euskadi en la construcción europea", así como a poner en valor la cooperación transfronteriza como instrumento clave de integración.

Del mismo modo, el encuentro servirá también para reforzar y consolidar las relaciones institucionales con responsables de regiones francesas y con la asociación Régions de France, cuando en Francia se reabre e intensifica el debate sobre la descentralización del Estado y el papel de los distintos niveles de gobernanza.

MESA REDONDA

La jornada reunirá a una representación selectiva de actores políticos, institucionales y económicos -como presidentes de regiones, responsables de Régions de France, eurodiputados y empresas- y constituirá un espacio de reflexión política, intercambio de experiencias y generación de alianzas.

Asimismo, contará con la presencia de medios de comunicación franceses de referencia. En este marco, el Lehendakari participará en la mesa redonda '10 años después: ¿finalmente confiando en las regiones?', centrada en el balance del modelo territorial y en la preparación de una nueva fase de descentralización.

Esta mesa reunirá perfiles clave del debate territorial francés, con posiciones que abarcan desde la defensa de mayor autonomía hasta propuestas de reorganización del Estado en clave federal.

LA EXPERIENCIA VASCA

En este contexto, Imanol Pradales aportará una perspectiva comparada desde la experiencia vasca, "tanto en términos de autogobierno como de cooperación transfronteriza con regiones francesas".

Su intervención girará en torno a cuestiones como el modelo de autogobierno vasco y su singularidad competencial; la experiencia de cooperación con regiones francesas y el impacto de los diferentes niveles de descentralización; así como las vías de evolución del modelo francés para reforzar la cooperación interregional y transfronteriza, entre otros.

El evento institucional ha sido organizado por Régions de France, con motivo del décimo aniversario de la reforma territorial impulsada por la Ley NOTRe, que supuso "una profunda reorganización" del mapa regional francés mediante la fusión de territorios, con el objetivo de dotar a las regiones de mayor capacidad económica, dimensión institucional y peso político en la gobernanza del Estado.

Sin embargo, diez años después, el modelo sigue siendo objeto de debate en Francia. Si bien algunas regiones valoran positivamente el aumento de escala y capacidad de actuación, persisten desafíos relacionados con la cohesión interna y con el alcance real de la descentralización, tal como recuerda el Ejecutivo vasco, que subraya que, en este contexto, existe "una reivindicación creciente de mayor descentralización, orientada a reforzar el papel de las regiones en sectores estratégicos como la industria, la transición energética, el transporte o la agricultura".