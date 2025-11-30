Pradales fortalecerá vínculos económicos e institucionales con Nouvelle-Aquitaine con una visita los días 1 y 2

El lehendakari, Imanol Pradales, interviene en el acto institucional por el 'Día de la Memoria', en el Palacio de Congresos Europa, a 10 de noviembre de 2025, en Vitoria, Álava, País Vasco (España). - Iñaki Berasaluce - Europa Press

Abordará con el coordinador europeo del Corredor Atlántico la conexión ferroviaria Francia-España y el eje Burdeos-Hendaya-Gasteiz/Bilbao

BILBAO, 30 Nov. (EUROPA pRES.

El Lehendakari Imanol Pradales viajará a Nouvelle-Aquitaine el 1 y 2 de diciembre, al frente de una misión oficial empresarial y estratégica con la que pretende fortalecer los vínculos económicos, tecnológicos e institucionales con esta región francesa, según ha informado el Ejeutivo en un comunicado.

Esta visita se enmarca en el marco del evento 'Nouvelle-Aquitaine/ Euskadi-Innovation & Business Connect', organizada conjuntamente por el Gobierno Vasco, la Región de Nouvelle-Aquitaine, Basque Trade & Investment y la Cámara de Comercio e Industria de Nouvelle-Aquitaine.

Desde el Gobierno vasco se ha subrayado que esta misión constituye "un paso decisivo" en el fortalecimiento de los vínculos económicos, tecnológicos e institucionales entre Euskadi y Nouvelle-Aquitaine, una relación que "no surge de manera aislada", sino que se apoya en el trabajo "continuado" desarrollado en el marco de la Eurorregión Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarra, que ha impulsado en los últimos años "proyectos compartidos, instrumentos de cooperación y un diálogo estable en ámbitos clave para ambos territorios".

La misión da también continuidad al viaje comercial que la región francesa llevó a cabo en Euskadi en 2024. Con este viaje, el Lehendakari persigue un doble objetivo, por una parte, liderar la misión empresarial apoyando a las firmas vascas en su conexión con los principales actores industriales de Nouvelle-Aquitaine y, por otro lado, avanzar en la cooperación estratégica en materia de conectividad ferroviaria, "clave para la movilidad, la competitividad y la integración de Euskadi en los grandes proyectos europeos".

En este sentido, el Gobierno ha subrayado que la misión refuerza la posición de Euskadi como "socio estratégico en innovación, industria avanzada y desarrollo transfronterizo".

AGENDA

La jornada comenzará en Bidart con la visita a la empresa SophIA Genetics, referente en biotecnología, donde el Lehendakari podrá conocer de primera mano los avances en investigación y desarrollo de esta firma.

Además, la delegación tendrá la oportunidad de analizar la experiencia de varios hospitales vascos que ya utilizan la plataforma creada por SophIA Genetics, lo que permitirá identificar nuevas posibles líneas de colaboración en el ámbito de la salud digital y la medicina de datos.

A continuación, se reunirá con los representantes de la Cámara de Comercio e Industria de Baiona, para analizar oportunidades de cooperación económica y tecnológica entre ambos territorios.

Tras estos encuentros, la delegación vasca se trasladará a Burdeos, donde el Lehendakari mantendrá un encuentro estratégico con el Coordinador europeo del Corredor Atlántico de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) - , François Bausch, junto al presidente de Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset.

La reunión permitirá revisar la situación de la conexión ferroviaria entre Francia y España, la evolución del eje Burdeos-Hendaya-Gasteiz/Bilbao y las soluciones inmediatas de transporte regional mientras se avanza hacia la alta velocidad.

Un día después, el 2 de diciembre, el Lehendakari participará en un foro institucional y empresarial que se celebrará en Burdeos. En este caso, está previsto un programa de encuentros B2B entre empresas vascas y aquitanas, así como a una mesa redonda sobre cooperativismo y cooperativas de trabajadores.

Además, se desarrollarán conferencias especializadas sobre la aplicación de la Inteligencia Artificial en los sectores de biosalud, aeroespacial y manufactura avanzada, con el objetivo de identificar "proyectos conjuntos y nuevas oportunidades de innovación".

La misión empresarial vasca, integrada por alrededor de 50 empresas de sectores como aeroespacial, máquina-herramienta, manufactura avanzada, biosalud y biotecnología, contará, asimismo, con la participación del consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, que desarrollará una agenda económica específica.

Además de su visita a la empresa aeronáutica Dassault, la delegación vasca llevará a cabo un extenso programa de visitas técnicas a compañías estratégicas de Nouvelle-Aquitaine, entre ellas Lauak (Hasparren), Akira Technologies (Bayona), IHU Liryc & Fineheart (Pessac), Ceva (Libourne) y Potez (Aire-sur-l'Adour). Estos encuentros permitirán explorar sinergias sectoriales, reforzar las relaciones industriales y consolidar la cooperación empresarial transfronteriza.