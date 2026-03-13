Pradales y González reafirman su apuesta por la colaboración institucional en favor de las comarcas y zonas rurales

Pradales y González, en la inauguración de la nueva sede de la Cuadrilla de Añana - DFA

VITORIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, y el diputado general de Álava, Ramiro González, han inaugurado este viernes la nueva sede de la Cuadrilla de Añana, en un acto en el que han destacado la importancia de "la cooperación institucional y el compromiso compartido" en favor equilibrio territorial, la mejora de los servicios públicos en comarcas y zonas rurales, y el fortalecimiento de las instituciones de proximidad.

El proyecto para el centro organiza el inmueble en dos volúmenes diferenciados, conectados por un espacio intermedio que actúa como vestíbulo, recepción y nexo entre las distintas áreas.

El equipamiento alberga espacios administrativos, de gobierno, de uso social y de servicio, con el objetivo de ofrecer una atención más accesible y adaptada a las necesidades de la comarca.

Durante el acto, el lehendakari ha destacado que esta nueva sede no es un espacio puramente físico, y que "forma parte de la apuesta de futuro que estamos haciendo para crecer como pueblo". "Las cuadrillas sois producto de una tradición política, la vasca, que se remonta siglos atrás. Una tradición, de raíz foral, basada en el autogobierno y la democracia comunitaria", ha indicado.

Pradales ha reafirmado su compromiso con el equilibrio territorial y el medio rural, y ha destacado que el Gobierno Vasco va a seguir colaborando para que las comarcas y zonas rurales de Euskadi "sean un lugar de oportunidades".

Por su parte, el diputado general de Álava ha destacado el papel de las cuadrillas como pieza esencial de la organización territorial alavesa. "Las cuadrillas forman parte de la manera propia que tiene Álava de organizar su vida en común; son cercanía, cooperación y equilibrio territorial", ha manifestado.

El proyecto ha requerido de una inversión de 1.418.352,89 euros, de los que 1.075.478,34 euros han sido aportados por la Diputación Foral de Álava, a través del Plan Foral de Obras y Servicios.

Tanto el Gobierno Vasco como la Diputación Foral de Álava han valorado esta inauguración como "una buena noticia para Añana y para el conjunto de Álava", al consolidar un equipamiento que mejora la capacidad de atención y coordinación de la cuadrilla y refuerza la presencia institucional en el territorio.